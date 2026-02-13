Yeni Şafak
Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason'da sahaya indi: Tarihin kapıları yeniden açıldı

18:5513/02/2026, Cuma
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hasankeyf’te devam eden kazı, onarım ve Arkeopark projelerini sahada inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, vatandaşlarla da bir araya geldi. Yeniden ziyarete açılan ören yeri ve gerçekleştirilen projelerle birlikte Hasankeyf’te kültür turizmine yönelik yeni bir aşamaya geçildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, medeniyetlerin izlerini taşıyan Hasankeyf’te yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Binlerce yıllık tarihî dokusuyla öne çıkan bölgeyi Batman programı kapsamında ziyaret eden Ersoy’a Batman Valisi Ekrem Canalp de eşlik etti.

Ersoy’a, ören yerine geçmeden önce Hasankeyf hakkında Vali Canalp tarafından kapsamlı bir brifing verildi. Ziyaret kapsamında Bakan Ersoy, Hasankeyf’e tekne ile geçerek alanı farklı bir perspektiften gözlemledi.

Devam eden projeler hakkında yetkililerden bilgi alan Ersoy, Arkeopark ve Kültür Park–Müze Alanı projeleri ile kazı çalışmalarını sahada gözlemledi. Ören yerinde hazırlanan foto bloklar üzerinden yürütülen çalışmaların aşamaları ve planlanan uygulamalar hakkında detaylı sunum gerçekleştirildi.

Arkeopark ve ören yerinde yeni aşama

Hasankeyf Ören Yeri, yapım işlerinin tamamlanmasının ardından Arkeopark alanı hariç yeniden ziyarete açıldı. Arkeopark ve Şaab Vadisi’ndeki yapım işlerinin devrine ilişkin protokol de imzalandı. Alanın yönetim ve uygulama süreçleri Bakanlık koordinasyonunda sürüyor.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı ve basit onarım çalışmaları devam ederken baraj suyundan etkilenen kültür varlıkları ise Hasankeyf’te oluşturulan Arkeopark alanında sergilenecek. Ziyaret boyunca hem mevcut uygulamalar hem de önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirilirken, Hasankeyf’in kültür turizmi açısından daha güçlü bir cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışmaların süreceği vurgulandı.

Bakan Ersoy Sason'da vatandaşın nabzını tuttu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman temasları kapsamında Sason Belediye Başkanlığını da ziyaret etti. Ersoy, ziyaret sırasında Sason Belediye Başkanı İrfan Demir'den ilçeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Bakan Ersoy, çarşıda tek tek iş yerlerini gezdi. Ersoy, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak talep ve önerileri dinledi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Ersoy, ilçedeki ekonomik ve sosyal hayata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi

Esnafın görüşlerinin yerel kalkınma açısından önem taşıdığını belirten Ersoy, kamu yatırımlarının sahadaki yansımalarını doğrudan görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Program kapsamında bir kahvehaneye de uğrayan Ersoy, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, günlük yaşamdan ilçe ihtiyaçlarına kadar farklı başlıklarda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Ersoy’un Sason’daki temasları, ilçede yürütülen çalışmaların yerinde değerlendirilmesi ve vatandaşlarla doğrudan iletişimin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.




