İncirlik Türk üssüdür

ABD-İsrail-İran Savaşı devam ederken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye’nin aldığı tedbirleri anlattı. İran’dan ateşlenen iki füzenin NATO savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini hatırlatan MSB, “Hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO müttefiklerimizle yürütülen istişare mekanizmaları etkin şekilde devreye alınmıştır” açıklamasını yaptı. Malatya’da Patriot sisteminin konuşlandırıldığı anımsatılan açıklamada, “Bu adımlar; hem Türkiye’nin hem NATO’nun ortak güvenliğini tahkim etmeyi amaçlamaktadır” denildi.

S-400 NEDEN KULLANILMADI?

Balistik mühimmatların düşürülmesinde ‘neden S-400’lerin kullanılmadığına’ da MSB, şu yanıtı verdi: “Ülkemizin hava ve füze savunma faaliyetleri, tehdit değerlendirmeleri ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çok katmanlı bir yapı içinde yürütülmektedir. Bu kapsamda en uygun savunma unsuru, angajman kuralları ve mevcut operasyonel tablo dikkate alınarak belirlenmektedir. Türkiye, NATO’nun entegre hava ve füze savunma sisteminin bir parçasıdır.”

EN UYGUN SİSTEM DEVREYE ALINDI

“Bu sistem: Erken uyarı sensörleri, komuta kontrol sistemi ve önleme füzelerinden oluşmaktadır. Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir. Ülkemize yönelen balistik füze tehdidine karşı en uygun ve etkin savunma unsurları devreye alınarak söz konusu mühimmat başarıyla imha edilmiştir.”

F-16'LARIMIZ VAR

Adana’da konuşlu İncirlik Üssü’ne ilişkin ise bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “İncirlik bir Türk üssüdür. Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik’te konuşludur. 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığımızda, F-16 filomuz, Tanker filomuz ve İHA’larımız bulunmaktadır. Üzerindeki tüm tesisleri ile mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir. Üs komutanı Türk tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personeli de bulunmaktadır.”

HAVA DEVRİYESİ

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ise “ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sonrasında hava sahamızın güvenliğini sağlamak ve olası ihlalleri önlemek amacıyla muharip uçaklarımızla hava devriyesi icra edilmektedir” dedi.

Ege’de tedbirler alındı

Yunanistan’ın son zamanlarda attığı adımların da değerlendirildiği MSB açıklamasında, “Yunanistan’ın gerçek amaca hizmet etmeyen ve bölgemizde yaşanan krizleri fırsata çevirmeye yönelik girişimlerini kabul etmediğimizi ve bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri aldığımızı ifade ediyoruz. KKTC’ye biz yeteriz. KKTC’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir” denildi.

Füze savunması nasıl çalışıyor?

MSB, NATO’nun balistik füze savunmasına ilişkin merak edilen sorulara cevap verdi.

1- NATO’nun balistik füze savunması nasıl çalışıyor, neden önemli?

NATO, Avrupa’daki nüfusunu, topraklarını ve kuvvetlerini balistik füze tehditlerine karşı koruyabilmek için kapsamlı bir savunma mimarisi oluşturmuştur.

2- NATO balistik füze savunması nedir?

NATO Balistik Füze Savunması (BMD), NATO’nun Entegre Hava ve Füze Savunması Sistemi'nin bir parçasıdır. Tamamen savunma amaçlı olan bu sistem, NATO’nun temel görevlerinden olan caydırıcılık ve savunmayı desteklemeyi hedeflemektedir. Balistik füze savunması, NATO’nun güvenlik mimarisinde konvansiyonel kuvvetler ve nükleer caydırıcılık ile birlikte önemli bir rol oynar.

3 - NATO bu yeteneği ne zaman geliştirdi?

NATO’nun balistik füze savunma sistemi adım adım geliştirilmiştir. NATO, balistik füze savunmasını sürekli olarak güçlendirmektedir.

4- NATO’nun balistik füze savunması nasıl çalışır?

NATO’nun balistik füze savunma sistemi tek bir ülkeye ait değildir. Sistem, NATO’nun ortak altyapısı ile müttefik ülkelerin sağladığı katkıların birleşiminden oluşur. Bu yapı üç temel unsurdan meydana gelir: Sensörler, komuta-kontrol sistemi ve önleyici sistemler. Sensörler, balistik füzenin fırlatıldığını erken aşamada tespit eder. Komuta ve kontrol sistemi, elde edilen verileri değerlendirir, tehdidi analiz eder ve uygun savunma unsurunu belirler. Önleyici sistemler ise tehdit oluşturan balistik füzeyi uçuş sırasında etkisiz hâle getirmek için kullanılır.

5- NATO BMD’ye müttefik ülkelerin katkıları nelerdir?

NATO balistik füze savunması çok uluslu bir sistemdir ve farklı ülkeler farklı alanlarda katkı sağlar. Türkiye, Malatya/Kürecik’te konuşlu erken uyarı radarı ile sisteme katkı sunmaktadır.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud ile telefonla görüştü. Görüşmede iki bakan, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.







