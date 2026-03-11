Füzelere karşı Patriot kalkanı

İran'dan gelen ikinci füzenin ardından Türkiye hava sahasının güvenliğini artırıyor. Bu kapsamda hava ve füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılmaya başlandı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar 12 gündür sürüyor. İran'ın ABD ve İsrail hedeflerine misilleme saldırıları sürerken Türk hava sahasına yönelen füzeler imha edilmişti. 4 Mart’ta İran’dan ateşlenerek Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından angaje edilerek etkisiz hale getirilmiş, parçaları Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşmüştü. 9 Mart’ta ise yine İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de etkisiz hale getirilmişti. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüş, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştı.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye'nin hava ve füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır” denildi.

HAVA SAHASININ KORUNMASINA DESTEK

Millî düzeyde alınan tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığı belirtildi. Bu kapsamda, Türk hava sahasının korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot sisteminin Malatya’da konuşlandırılmaya başlandığı ifade edildi. Açıklamada, “Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.







