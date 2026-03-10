Bakan Kacır: Muazzam bir savunma sanayi ekosistemine sahibiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aksaray Üniversitesi Teknopark ve Millî Teknoloji Atölyesi’nin açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin teknoloji hamlesi ve savunma sanayindeki ilerlemesine dikkat çeken Bakan Kacır, “Masada ve sahada güç çarpanı vazifesi gören muazzam bir savunma sanayi ekosistemine sahibiz” dedi.
'Togg ile küresel sahnedeki yerimizi aldık'
Bakan Kacır, ''Teknolojide paradigma değişimi yaşanan her alanı ülkemiz için yeni bir fırsat penceresi olarak görüyor; bu alanlarda öncü ülkeler arasında yer alma hedefiyle adımlar atıyoruz. Nitekim, eş zamanlı devrimlerle büyük bir dönüşüm geçiren otomotiv sektöründe, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen bize ait olan Togg ile küresel sahnedeki yerimizi aldık. Elektrikli, bağlantılı, otonom ve akıllı mobilite teknolojilerini ülkemiz adına yeni bir atılım sahasına dönüştürdük. Tarımdan enerjiye sağlıktan ulaştırmaya her alanda dönüşüm fırsatlarını yakalamaya dönük projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kazanımlar, önümüzdeki dönemde yazılacak çok daha büyük başarı hikayelerinin yalnızca ön sözüdür. Yurdumuzun dört bir yanında yüksek teknoloji ve katma değerli üretimi mümkün kılan altyapılar inşa ettik'' diye konuştu.