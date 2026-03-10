Yeni Şafak
Bakan Kacır: Muazzam bir savunma sanayi ekosistemine sahibiz

16:3410/03/2026, Salı
DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Aksaray'da öğrencilere seslendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aksaray Üniversitesi Teknopark ve Millî Teknoloji Atölyesi’nin açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin teknoloji hamlesi ve savunma sanayindeki ilerlemesine dikkat çeken Bakan Kacır, “Masada ve sahada güç çarpanı vazifesi gören muazzam bir savunma sanayi ekosistemine sahibiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Aksaray Üniversitesi Teknopark ve Millî Teknoloji Atölyesi'nin açılış törenine katıldı.

Türkiye’nin jeopolitik açıdan son derece hassas bir coğrafyada olduğunu belirten Bakan Kacır, şunları söyledi:
''Gerek tarihimizdeki tecrübeler gerekse de Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Orta Doğu’dan Doğu Akdeniz’e kadar uzanan bu geniş jeopolitik hat üzerinde yaşanan gelişmeler, güçlü ve caydırıcı bir savunma kapasitesine sahip olmanın mutlak bir zorunluluk olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İşte bu bilinçle,
attığımız kararlı adımlar sayesinde, kritik teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirmemize ve üretmemize imkan tanıyan, masada ve sahada güç çarpanı vazifesi gören muazzam bir savunma sanayi ekosistemine sahibiz. Bugün insansız hava araçlarından helikopterlere, hava savunma sistemlerinden yeni nesil savaş uçağımıza kadar pek çok kritik platformu kendi mühendislerinin, teknisyenlerinin alın ve akıl teriyle geliştiren bir Türkiye var. Yalnızca 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında değil; Gök Vatan’da, Mavi Vatan’da ve Siber Vatan’da egemenliğini tahkim eden, ufkunu uzayın derinliklerine kadar genişleten bir Türkiye var.''

'Togg ile küresel sahnedeki yerimizi aldık'

Bakan Kacır, ''Teknolojide paradigma değişimi yaşanan her alanı ülkemiz için yeni bir fırsat penceresi olarak görüyor; bu alanlarda öncü ülkeler arasında yer alma hedefiyle adımlar atıyoruz. Nitekim, eş zamanlı devrimlerle büyük bir dönüşüm geçiren otomotiv sektöründe, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen bize ait olan Togg ile küresel sahnedeki yerimizi aldık. Elektrikli, bağlantılı, otonom ve akıllı mobilite teknolojilerini ülkemiz adına yeni bir atılım sahasına dönüştürdük. Tarımdan enerjiye sağlıktan ulaştırmaya her alanda dönüşüm fırsatlarını yakalamaya dönük projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kazanımlar, önümüzdeki dönemde yazılacak çok daha büyük başarı hikayelerinin yalnızca ön sözüdür. Yurdumuzun dört bir yanında yüksek teknoloji ve katma değerli üretimi mümkün kılan altyapılar inşa ettik'' diye konuştu.


