Bakan Kacır: Muazzam bir savunma sanayi ekosistemine sahibiz

attığımız kararlı adımlar sayesinde, kritik teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirmemize ve üretmemize imkan tanıyan, masada ve sahada güç çarpanı vazifesi gören muazzam bir savunma sanayi ekosistemine sahibiz. Bugün insansız hava araçlarından helikopterlere, hava savunma sistemlerinden yeni nesil savaş uçağımıza kadar pek çok kritik platformu kendi mühendislerinin, teknisyenlerinin alın ve akıl teriyle geliştiren bir Türkiye var. Yalnızca 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında değil; Gök Vatan’da, Mavi Vatan’da ve Siber Vatan’da egemenliğini tahkim eden, ufkunu uzayın derinliklerine kadar genişleten bir Türkiye var.''