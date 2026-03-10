KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandı

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılara devam ederken Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım attı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırılmıştır.”
İLAVE TEDBİRLER ALINABİLİR
“Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir.”
Öte yandan MSB, sosyal medyadan bir de fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Türkiye ve KKTC bayraklarının arasında F-16 uçağı yer alırken mesajda, “Kardeşimiz için geldik” ifadeleri kullanıldı.