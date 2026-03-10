İran’dan ikinci balistik füze

İran, savaşın durması için yoğun diplomasi trafiği yürüten Türkiye’yi bir haftada ikinci kez hedef aldı. İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’te boş arazilere düştüğü belirtildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın söz konusu olmadığı ifade edildi.

TEHDİDE KARŞI GEREKLİ ADIMLAR ATILIR

Açıklamada, “Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz” denildi.

MÜTTEFİKLERİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ

NATO, İran’dan ateşlenen bir füzenin daha Türk hava sahasında etkisiz hale getirilmesinin ardından açıklama yaptı. NATO Sözcüsü Allison Hart, “NATO, Türkiye’ye doğru gelen bir füzeyi bir kez daha engelledi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olduğunu net bir şekilde ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

4 MART’TA İLK FÜZE İMHA EDİLDİ

İran’dan ateşlenen bir balistik füze, 4 Mart’ta Irak ve Suriye hava sahasını geçip Türkiye’ye yönelmişti. Füze yine Doğu Akdeniz’de havada imha edilmiş, parçaları Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşmüştü.

Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi ve endişeleri iletildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Habibullahzade'den yaşanan hadiseyle ilgili izahat istendi. İranlı Büyükelçi'ye, Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.











