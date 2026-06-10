Hanife Albayrak Hakk’a uğurlandı

Hasan, Saffet ve Kenan Albayrak'ın anneleri, Trabzonspor eski Başkanı Mustafa Günaydın'ın kardeşi, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak’ın teyzeleri ve Nihat Albayrak'ın da kayınvalidesi olan merhume, Merkez Efendi Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı’na defnedildi.