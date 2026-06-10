Hanife Albayrak Hakk’a uğurlandı

Hasan, Saffet ve Kenan Albayrak'ın anneleri, Trabzonspor eski Başkanı Mustafa Günaydın'ın kardeşi, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın teyzesi ve Nihat Albayrak'ın kayınvalidesi Hanife Albayrak, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenazesi, Topkapı Merkez Efendi Camii’nde kılınan namazın ardından Kazlıçeşme Mezarlığı’na defnedildi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de cenaze töreninde yer aldı.
94 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuşan Hanife Albayrak'ın cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Topkapı Merkez Efendi Camii’nde kılındı.
Albayrak ailesi taziye dileklerini kabul ederken dostları da kendilerini yalnız bırakmadı.
Hasan, Saffet ve Kenan Albayrak'ın anneleri, Trabzonspor eski Başkanı Mustafa Günaydın'ın kardeşi, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak’ın teyzeleri ve Nihat Albayrak'ın da kayınvalidesi olan merhume, Merkez Efendi Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı’na defnedildi.
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de cenaze töreninde yer aldı.