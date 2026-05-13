Hantavirüs sonrası Norovirüs alarmı: Bin 700'den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüs’ün ardından Norovirüs endişesi nedeniyle Bordeaux’daki kruvaziyer gemisinde bulunan bin 700’den fazla kişinin gemiden ayrılmasına izin verilmedi.

50 kişide belirti var

Ambassador Cruise Line’a ait gemi, çoğunluğu Britanya veya İrlanda’dan gelen bin 233 yolcusuyla birlikte Salı günü Batı Fransa’daki Bordeaux limanına ulaştı. Sağlık yetkilileri, 90 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 50 kişinin Norovirüs belirtileri gösterdiğini açıkladı.

Norovirüs belirtileri neler?

Norovirüs, ani başlayan mide ve bağırsak enfeksiyonuna yol açan yüksek bulaşıcılığa sahip bir virüs olarak biliniyor. En yaygın belirtiler arasında kusma, mide bulantısı ve karın krampları yer alıyor. Hastalığa yakalanan kişilerde ayrıca hafif ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve belirgin halsizlik de görülebiliyor.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde hastalığın daha ağır seyredebileceğini belirtirken, sıvı kaybına bağlı dehidrasyon riskine karşı uyarıda bulunuyor. Norovirüsün genellikle kontamine gıdalar, su ve yüzey temasıyla hızla yayıldığı ifade ediliyor.

Hantavirüs daha ağır sonuçlara yol açıyor

Norovirüsün aksine hantavirüs enfeksiyonları oldukça nadir görülüyor ancak çok daha ağır sonuçlara yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre hantavirüsler genellikle kemirgenler aracılığıyla bulaşıyor.

Virüs, kemirgen idrarı, dışkısı veya tükürüğünden havaya karışan parçacıkların solunmasıyla insanlara geçebiliyor.

DSÖ, hantavirüslerde insandan insana bulaşmanın son derece nadir olduğunu vurgularken, Güney Amerika’da görülen “Andes virüsü”nün bu konuda istisna oluşturduğunu belirtiyor. Andes virüsünün yakın temas yoluyla sınırlı da olsa kişiden kişiye bulaşabildiği ifade ediliyor.







