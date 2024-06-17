Haremi Şerif’i özgürleştirmek bu millete nasip olsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabındaki mesajında şunları kaydetti: "Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."

DİJİTAL GÖSTERİM YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aziz Milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasındaki dijital gösterim ekranında da yayınlandı.

Bahçeli’ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Özel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü. Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.

BİZİM ÜZERİMİZDEN İLETİŞİM KURULUYOR

Öte yandan memleketi Manisa’da bulunan CHP lideri Özel, bayram namazını Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde kıldı. Namaz bitiminde basın mensuplarına konuşan Özel, AK Parti ve MHP’nin kendileri üzerimizden iletişim kurduğunu savundu. Özel, “Bizim üzerimizden konuşmasınlar, birbirleriyle konuşsunlar. İyi söz söyleyeceklerse de kötü söz söyleyeceklerse de birbirlerine söylesinler” dedi.

Bayramı buruk geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün telefonla yoğun bir bayramlaşma trafiğine imza attı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşen Erdoğan liderlerin bayramlarını kutladı. Şahbaz Şerif'le görüşmesinde İslam dünyasının, Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini ifade eden Erdoğan, Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede Suudi Arabistan'ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti.

Mescid-i Aksa duası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde kıldı. Bayram namazının ardından camideki vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Nasıl bizim için Ayasofya Cami Şerifi'nin kutlu açılışı müyesser olduysa, Haremi Şerif'in de (Mescid-i Aksa) açılışını bu millete nasip eylesin. Değerli kardeşlerim Kurban Bayramı'nın bildiğimiz gibi hakikati Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın arasındaki münasebet neyse inşallah bizler arasında da münasebet aynı şekilde tecelli eder. Birbirimizi sevmeliyiz. Bir beraber olarak bu millet yoluna devam etmeli" diye konuştu.

DARGINLIĞI KÜSKÜNLÜĞÜ ATMALIYIZ

Akrabalar arasındaki muhabbetin devam ettirilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, bayramlarda anne baba ve büyüklerin ziyaret edilmesinin önemine işaret ederek, şunları söyledi: "Bayramlar bu noktada hele hele dini bayramlar bir vesiledir. Bu vesileyi en güzel şekilde icra etmeliyiz. Kurban Bayramı'nda bu yakınlığı yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Yakınlarımızı ziyarette en ufak bir inşallah sıkıntı olmamalı. Dargınlar küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız, bu dargınlığı küskünlüğü atmalıyız. Bahane mümkün değil, bu bahaneleri aşarak inşallah milletçe bunu başarmalıyız. Biz Müslümanız, Müslüman'a da bu yakışır. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum.”







