Harmancık ilçesinin ilk parkı Osmangazi Belediyesi’nden

Osmangazi ilçesinin her yerini yaptığı hizmetlerle güzelleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni yaptığı hizmetle ilçe sınırlarını aştı. Harmancık ilçesinde yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda bu ilçeye park kazandırma çalışmalarına başlayan Osmangazi Belediyesi, yaptığı kısa bir çalışmanın ardından Harmancık Belediyesi ile ortak çalışarak ilçenin ilk parkını hizmete açtı. Bin metre kare alana kurulan parkta vatandaşların nefes alıp dinlenebileceği alanlar bulunurken, çocuklar için oyun gurupları ve her yaştan insanın spor yapabileceği fitness aletleri bulunuyor.





Çardı Parkı ismini alan park Harmancıklı vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, yapımı biten parkı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.





Hizmette ilçe sınırlarını aştıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bugün Harmancık ilçemizdeyiz, Osmangazi Belediyesi olarak Harmancık Belediyemiz ile birlikte ilçeye güzel bir park yaptık. Bu park ilçenin en güzel noktasına yapıldı. İlçeye ayrı bir değer kazandırdı. Bu parkta Harmancıklı vatandaşlarımız gelip dinlenecek, çocuklar oyun guruplarında oyunlar oynayacak ve her yaştan insanda fitness aletlerinde spor yapabilecek. Bu park ilçeye yakıştı ve çokta güzel oldu. Bu parkın yapımında bizim belediyemizin ve Harmancık Belediyesi’nin destekleri de var burada ortak çalışmayla güzel bir eser ortaya çıktı. Yeni yapılan parkımız Harmancıklı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İlçesine yaptığı hizmetlerden dolayı kendi ve ilçesinde yaşayan vatandaşlar adına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür eden Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, “Bin metre kare alan üzerine yapılan parkta dinlenme alanları, jimnastik aletleri ve oyun gurupları mevcut. Bu parkın yapımında bize desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum. Sağolsun onların katkılarıyla ilçemize güzel bir park kazandırdık. Bende ilçem adına başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu park ilçemizde bu büyüklükte ilk olma özelliğine sahip, ilçemizde bundan başka böyle bir park yok. İlçemizin ilk kez bu boyutlarda parka kavuşması ayrı bir güzel” şeklinde konuştu.



