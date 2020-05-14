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Gündem Hastaların eczanelere olan 30 bin liralık borcunu ödeyip zarfla para bıraktı
BURSA

Hastaların eczanelere olan 30 bin liralık borcunu ödeyip zarfla para bıraktı

Bursa’da bir hayırsever Ramazan ayı münasebetiyle hasta vatandaşların eczanelere olan 30 bin TL tutarındaki borcunu kapattı. Yardımsever vatandaş bununla da yetinmeyerek ihtiyacı olan kişiler için zarflarda ekstra para yardımında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Bursa'da bir hayırsever hastaların eczaneye olan borçlarını kapattı.
Bursa'da bir hayırsever hastaların eczaneye olan borçlarını kapattı.

Bursa’da kendisini gizli tutan bir hayırsever, Alemdar Mahallesi’nde 4, Soğanlı Mahallesi’nde 5 ve Sırameşeler Mahallesi’nde 2 olmak üzere 11 eczanenin yaklaşık 30 bin TL civarındaki veresiye defterini kapattı. Veresiye defterini kapatmakla yetinmeyen hayırsever, ihtiyaç sahipleri için de zarf içinde bir miktar para bıraktı.

ZARF İÇİNDE DE PARA BIRAKTI

  • Alemdar Mahallesi’nde eczacılık yapan Mehmet Selçuk, “Bir hayırseverimiz eczanemizden borcu olanların listesini istedi. Biz de kendilerine listeyi verdik. Sağ olsun borcu kapattılar ve ekstradan da zarfın içinde bir miktar para bıraktılar. Bizim eczanemizde 20 kişilik bir liste vardı ve 5 bine yakın borç silindi. Kendisinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Alemdar Mahalle Muhtarı Abdullah Akay da, “Burada ihtiyaç sahibi insanlarımız çok var. Dün bir hayırsever geldi ve 3 mahallede bulunan eczanelerimizin her birine giderek ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi. Daha önce bakkallara yapılan bu davranışı kendisi eczanelerde yapmak istedi. Bizim kabaca hesapladığımız 30 bin TL üzerinde bir yardım yapıldı. Şu anda başka mahallelerde de yapacağını biliyoruz ve muhtar arkadaşlarımıza yönlendirdik. Allah böyle hayırseverlerin hizmetlerini arttırsın. Vatandaşlar kendilerinin borçlarını ödendiğini duyunca ve ekstradan para bırakıldığını öğrenince çok mutlu oldu. Dualar ettiler” dedi.

Borcunun kapandığını öğrenen yaşlı bir kadın ise, “Allah borcu kapatanlardan razı olsun” diye konuştu.

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