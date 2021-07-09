Gündem Cilvegözünden 4 bin 513 Suriyeli bayramlaşmak için ülkesine gitti
HATAY

Cilvegözü’nden 4 bin 513 Suriyeli bayramlaşmak için ülkesine gitti

Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde yakınlarıyla geçirmek için Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geliyor. 6 Temmuz'dan beri 4 bin 513 Suriyeli, bayramı geçirmek için ülkelerine döndü.

Haber Merkezi DHA
Hatay haberleri... Cilvegözü’nden 4 bin 513 Suriyeli bayramlaşmak için ülkesine gitti
Hatay Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor.


Hatay Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler, randevu günü geldiğinde ülkelerine gitmek üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor.

Suriyeliler, jandarma, gümrük muhafaza ve polis ekipleri tarafından yapılan belge kontrolü sonrası gümrük sahasına giriyor, buradaki işlemlerinin ardından da başta İdlib olmak üzere çeşitli bölgelere hareket ediyor.

6 Temmuz’dan bu yana Suriye'ye gidenlerin sayısı 4 bin 513’ü buldu
DHA
6 Temmuz’dan bu yana Suriye'ye gidenlerin sayısı 4 bin 513’ü buldu

18 TEMMUZ'A KADAR ÇIKIŞ İZNİ VAR

Bayramlaşmak için 2019 yılında 37 bin Suriyeli ülkesine dönerken, 2020 yılında ise İçişleri Bakanlığı tarafından pandemi tedbirleri kapsamında gidişler durdurulmuştu. Bu yıl yeniden başlayan bayramlaşma izni çerçevesinde 6 Temmuz’dan bu yana gidenlerin sayısı 4 bin 513’ü buldu. Çıkışlar 18 Temmuz günü sona erecek ve geri dönüşler de 31 Aralık gününe kadar devam edecek.

Çıkışlar 18 Temmuz günü sona erecek.
DHA
Çıkışlar 18 Temmuz günü sona erecek.

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