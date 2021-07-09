Cilvegözü’nden 4 bin 513 Suriyeli bayramlaşmak için ülkesine gitti



Hatay Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler, randevu günü geldiğinde ülkelerine gitmek üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor.

Suriyeliler, jandarma, gümrük muhafaza ve polis ekipleri tarafından yapılan belge kontrolü sonrası gümrük sahasına giriyor, buradaki işlemlerinin ardından da başta İdlib olmak üzere çeşitli bölgelere hareket ediyor.

DHA 6 Temmuz’dan bu yana Suriye'ye gidenlerin sayısı 4 bin 513’ü buldu

18 TEMMUZ'A KADAR ÇIKIŞ İZNİ VAR

Bayramlaşmak için 2019 yılında 37 bin Suriyeli ülkesine dönerken, 2020 yılında ise İçişleri Bakanlığı tarafından pandemi tedbirleri kapsamında gidişler durdurulmuştu. Bu yıl yeniden başlayan bayramlaşma izni çerçevesinde 6 Temmuz’dan bu yana gidenlerin sayısı 4 bin 513’ü buldu. Çıkışlar 18 Temmuz günü sona erecek ve geri dönüşler de 31 Aralık gününe kadar devam edecek.

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DHA Çıkışlar 18 Temmuz günü sona erecek.

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