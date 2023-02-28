|
Reklam
Reklam
Gündem

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden İYİ Parti'li Çömez'in akıl dışı jeneratör iddilarına yalanlama

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılırken İYİ Parti'li Turhan Çömez, İskenderun Devlet Hastanesi'nde jeneratörlerin çalışmadığı gerekçesiyle hastaların hayatını kaybettiğini ileri sürerek algı operasyonuna girişti. Ancak Çömez'in bu asılsız iddiaları Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yalanlandı. Müdürlük yaptığı açıklamada 3 ayrı jeneratör bulunduğunu ve hepsinin çalışır vaziyette olduğunu belirtti.

23:07 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'in İskenderun Devlet Hastanesi'ne yönelik 'jeneratör' iddialarını yalanladı.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'in İskenderun Devlet Hastanesi'ne yönelik 'jeneratör' iddialarını yalanladı.

Türkiye el ele vererek 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarıyor.

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan afetler sonrası birliktelik ruhu gelişirken, bu beraberliği baltalamak isteyenler de geri durmuyor.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez
, depremde ağır hasar gören İskenderun Devlet Hastanesi'ne ilişkin asılsız iddialar ortaya attı.

Çömez, hastanede jeneratör çalışmadığı gerekçesiyle solunum cihazına bağlı bebek ve yaşlıların hayatını kaybettiği yönünde akıl dışı iddialarda bulundu.

Ancak Çömez'in bu kirli tezgahı kısa sürede devrildi.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü kamuoyu açıklamasında bulunarak Çömez'in iddialarını yalanladı.

"Can kayıpları elektrikten değil binanın yıkılmış olmasından"

Hastanede üç ayrı jeneratör bulunduğunu ve hepsinin çalıştığını belirten Müdürlük, hastanede can kayıpları yaşandığını ancak bu kayıpların elektrik sebepli değil, hastane binasının depremde yıkılmış olmasından kaynaklandığının altını çizdi.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün bazı basın organlarında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerce asılsız bir takım iddialar ortaya atılmıştır. İskenderun devlet hastanemizde jeneratör çalışmadığı için hastalarımızın hayatını kaybettiği iddia edilmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Hastanemizde 3 ayrı jeneratör bulunmakta ve çalışır vaziyettedir. İddia edildiği gibi hastanemizde elektrik olmaması sebebiyle hastalarımızın hayatını kaybettiği bilgisi doğru değildir. Ancak, depremden kaynaklı ağır hasara uğraması sebebiyle maalesef hastanemiz yıkıma uğramıştır. Bu hastanemizde can kayıpları olduğu doğrudur. Bu can kayıplarının sebebi elektrik değil hastane binasının depremden yıkılmış olmasıdır. Milletçe büyük bir afetin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmeye çalışılmasının izah edilebilir bir etik tarafı yoktur. Yıkılmış bir bina altında yeterince büyük acılar bırakmışken daha fazla acı çıkarılmaya çalışılması anlaşılamamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


#İskenderun Devlet Hastanesi
#deprem
#Kahramanmaraş deprem
#Kahramanmaraş merkezli depremler
#asrın felaketi
#İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez
1 saat önce
default-profile-img
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden İYİ Parti'li Çömez'in akıl dışı jeneratör iddilarına yalanlama
Hafıza'nın 28 Şubat Özel bölümü yayında
Falcao'nun yeni adresi belli oluyor
Provokasyonun adresi bu kez Ankara: Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk polise saldırdı
Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk polisin yakasına yapıştı
ÖZET | Eyüpspor-Bodrumspor: 1-0
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.