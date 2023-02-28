Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden İYİ Parti'li Çömez'in akıl dışı jeneratör iddialarına yalanlama

"Bugün bazı basın organlarında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerce asılsız bir takım iddialar ortaya atılmıştır. İskenderun devlet hastanemizde jeneratör çalışmadığı için hastalarımızın hayatını kaybettiği iddia edilmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Hastanemizde 3 ayrı jeneratör bulunmakta ve çalışır vaziyettedir. İddia edildiği gibi hastanemizde elektrik olmaması sebebiyle hastalarımızın hayatını kaybettiği bilgisi doğru değildir. Ancak, depremden kaynaklı ağır hasara uğraması sebebiyle maalesef hastanemiz yıkıma uğramıştır. Bu hastanemizde can kayıpları olduğu doğrudur. Bu can kayıplarının sebebi elektrik değil hastane binasının depremden yıkılmış olmasıdır. Milletçe büyük bir afetin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmeye çalışılmasının izah edilebilir bir etik tarafı yoktur. Yıkılmış bir bina altında yeterince büyük acılar bırakmışken daha fazla acı çıkarılmaya çalışılması anlaşılamamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."