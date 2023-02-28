Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden İYİ Parti'li Çömez'in akıl dışı jeneratör iddialarına yalanlama

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'in İskenderun Devlet Hastanesi'ne yönelik 'jeneratör' iddialarını yalanladı.
Türkiye el ele vererek 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarıyor.
'Asrın felaketi' olarak tanımlanan afetler sonrası birliktelik ruhu gelişirken, bu beraberliği baltalamak isteyenler de geri durmuyor.
Çömez, hastanede jeneratör çalışmadığı gerekçesiyle solunum cihazına bağlı bebek ve yaşlıların hayatını kaybettiği yönünde akıl dışı iddialarda bulundu.
Ancak Çömez'in bu kirli tezgahı kısa sürede devrildi.
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü kamuoyu açıklamasında bulunarak Çömez'in iddialarını yalanladı.
"Can kayıpları elektrikten değil binanın yıkılmış olmasından"
Hastanede üç ayrı jeneratör bulunduğunu ve hepsinin çalıştığını belirten Müdürlük, hastanede can kayıpları yaşandığını ancak bu kayıpların elektrik sebepli değil, hastane binasının depremde yıkılmış olmasından kaynaklandığının altını çizdi.