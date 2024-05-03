|
Gündem

Hatay, Lezzet Çarşısı’na kavuşuyor

6 Şubat depremleri sonrasında neredeyse yeniden inşa edilen Hatay, gastronomi turizminin sembollerinden Lezzet Çarşısı’na kavuşuyor. Açılmasına sayılı günler kalan çarşı, 96 metrekarelik alanlardan oluşan 18 prefabrik yapıdan meydana geliyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 3/05/2024 Cuma
Güncelleme: 03:09 - 3/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

6 Şubat depremlerinin en fazla yıkıma yol açtığı Hatay'da, gastronomi turizminin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda inşasına kısa bir süre önce başlanan Hatay Lezzetleri Çarşısı’nda sona gelindi. Kentte bir yandan depremzedelerin tamamının bir an önce kalıcı konutlarına yerleştirilmesi için çalışmalar sürerken diğer taraftan da yöresel ekonominin yeniden canlandırılması için büyük bir çaba harcanıyor. UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, dükkanları enkaza dönen esnafa, üretimlerini devam ettirebilmesi için çeşitli kurum ve devlet desteğiyle prefabrik iş yerleri yapıldı.

HER BİR YAPI 96 METREKARE

Bu çalışmalar kapsamında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 4 ay önce inşasına başlanan Hatay Lezzetleri Çarşısı'nda kaba inşaat bitti. Peyzaj çalışması ile beraber eski Antakya sokaklarını yansıtacak sokak, depremde yıkılan veya ağır hasar alan, bölgenin öne çıkan gastronomi işletmelerine ev sahipliği yapacak. Çarşı, her biri 96 metrekarelik kapalı ve açık oturma alanlarından oluşan 18 prefabrik yapıdan oluşuyor. Çarşı içerisinde çocuk parkı ve yeşil alanlar da bulunuyor. Açılmasına sayılı günler kalan çarşıda esnafın hizmete başlamasıyla Antakya, yeniden medeniyetler sofrası haline gelecek. Geleneksel mimari yapının kullanıldığı çarşı ile şehrin turizm potansiyeli artırılacak.


İşte yeni Hatay: 20 mimarlık ofisi titizlikle çalıştı

Türkiye Tasarım Vakfı tarafından yürütülen “Hatay’ın Yeniden Canlandırılması” projesi tanıtıldı. Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay’ın kent merkezinin yeniden hayat bulması için 20 mimarlık ofisinin bir araya gelerek oluşturduğu projeler kapsamında 5 bin konut tasarlanacak. Hatay’ın kültürel mirasının ve kent kimliğinin korunmasını amaçlayan çalışma hakkında bilgi veren TTV Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Kalyoncu Mehmet Kalyoncu, “Böylesine büyük bir yıkımdan sonra ülkemizdeki şehirleşmenin gidişatına yeni bir yön verebiliriz” dedi. Kalyoncu, projenin başta İstanbul olmak üzere deprem riski taşıyan şehirler için de bir rehber niteliği taşıdığını vurguladı. TTV Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci ise ‘Hatay’ın İhyası’ projesinin deprem sonrasında Hatay’ın tarihi ve kültürel mirasını korumayı, kent kimliğini yeniden canlandırmayı amaçladığını kaydetti.


#Hatay
#Deprem Bölgesi
#Lezzet Çarşısı
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 3 Mayıs yarınki hava durumu tahminleri