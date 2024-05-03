Hatay, Lezzet Çarşısı’na kavuşuyor

6 Şubat depremlerinin en fazla yıkıma yol açtığı Hatay'da, gastronomi turizminin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda inşasına kısa bir süre önce başlanan Hatay Lezzetleri Çarşısı’nda sona gelindi. Kentte bir yandan depremzedelerin tamamının bir an önce kalıcı konutlarına yerleştirilmesi için çalışmalar sürerken diğer taraftan da yöresel ekonominin yeniden canlandırılması için büyük bir çaba harcanıyor. UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, dükkanları enkaza dönen esnafa, üretimlerini devam ettirebilmesi için çeşitli kurum ve devlet desteğiyle prefabrik iş yerleri yapıldı.
HER BİR YAPI 96 METREKARE
Bu çalışmalar kapsamında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 4 ay önce inşasına başlanan Hatay Lezzetleri Çarşısı'nda kaba inşaat bitti. Peyzaj çalışması ile beraber eski Antakya sokaklarını yansıtacak sokak, depremde yıkılan veya ağır hasar alan, bölgenin öne çıkan gastronomi işletmelerine ev sahipliği yapacak. Çarşı, her biri 96 metrekarelik kapalı ve açık oturma alanlarından oluşan 18 prefabrik yapıdan oluşuyor. Çarşı içerisinde çocuk parkı ve yeşil alanlar da bulunuyor. Açılmasına sayılı günler kalan çarşıda esnafın hizmete başlamasıyla Antakya, yeniden medeniyetler sofrası haline gelecek. Geleneksel mimari yapının kullanıldığı çarşı ile şehrin turizm potansiyeli artırılacak.