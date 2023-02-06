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Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve sabah saatlerinde 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketi sonucunda, Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili hayatını kaybetti.

21:31 . 6/02/2023 Pazartesi
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Ömer Faruk Bilgili

Ömer Faruk Bilgili

Kahramanmaraş
'ta meydana gelen depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Çok sayıda ölüm haberi geliyor.

HATAY MÜFTÜSÜ HAKK'IN RAHMETİNE KAVUŞTU

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04:17'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketinde ölen 1651 kişinin arasında Hatay Müftüsü
Ömer Faruk Bilgili
'nin de yer aldığı öğrenildi.

#Kahramanmaraş deprem
#Ömer Faruk Bilgili
#Müftü
1 saat önce
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Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti
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