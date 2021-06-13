Gündem Hatay sahil şeridinde görülen sıvının müsilaj olmadığı belirlendi
HATAY

Hatay sahil şeridinde görülen sıvının müsilaj olmadığı belirlendi

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), İskenderun ve Arsuz sahil şeridinde görülen sıvının, ilk belirlemelere göre müsilaj (deniz salyası) olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Hatay sahil şeridinde görülen sıvının müsilaj olmadığı belirlendi
İskenderun kıyılarında beyaz tabaka endişelendirmişti.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), yapılan açıklamada, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin sahillerinde müsilaj olduğu yönünde gelen ihbar üzerine İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ile İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan'ın, Sahil Güvenlik ekipleriyle bölgeye gittiği belirtildi.

İHA

Bölgede inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "İnceleme sonucu, ilk bulgulara göre müsilaj olarak tanımlanan yapıların müsilaj olmadığı tespit edilmiş olup gerekli örneklemeler yapılmıştır. Analiz sonuçlara göre kesin tanı, önümüzdeki günlerde ilgili makam ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. İnceleme alanı olarak İskenderun merkezden Arsuz Konacık Limanı'na kadar tüm kıyı şeridi boyunca tarama yapılmıştır."

İHA

İskenderun kıyılarında beyaz tabaka endişelendirdi
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İskenderun kıyılarında fark edilen beyaz bir tabaka kent sakinlerini ve balıkçıları endişelendirdi.
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Yapılan ihbarlar üzerine İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan'ı konuyla ilgili inceleme yapmak üzere görevlendirdi.
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Prof. Dr. Cemal Turan, İSTE araştırma teknesi 2 ve Sahil Güvenlik Ekipleri ile yaptıkları yerinde inceleme sonucu ilk bulgulara göre müsilaj olarak tanımlanan yapıların musilaj olmadığı tespit edildi.
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Gerekli örneklemelerin ardından yapılacak analiz sonuçlarına göre kesin tanı önümüzdeki günlerde belli olacak.
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İnceleme alanı olarak İskenderun merkezden Arsuz Konacık Limanına kadar tüm kıyı şeridi boyunca tarama yapıldığı kaydedildi.
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Prof. Dr. Cemal Turan, İskenderun Körfezinin küresel iklim değişikliğinden Antalya ve Mersin gibi bölgelere göre daha fazla etkilendiğini belirterek, deniz suyu sıcaklığının İskenderun'da 27 iken Antalya ve Mersin'de 24-25 civarında olduğuna dikkat çekti.
İskenderun kıyılarında beyaz tabaka endişelendirdi
Hatay'ın İskenderun kıyılarında müsilaja benzeyen bir tabaka oluştu. Yapılan incelemede tabakanın müsilaj olmadığı anlaşılırken, incelemenin sürdüğü bildirildi.


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