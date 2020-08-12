Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat annesi ve kardeşini öldürdü Hatay Vali Yardımcısı miras tartışmasında annesi ve kardeşini öldürdü Adana'da miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada cinnet getiren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat erkek kardeşi Altuğ Polat ve annesini İkbal Polat'ı tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Tolga Polat Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürülürken, ölenlerin yakınları ise bina önünde gözyaşı döktü.

Haber Merkezi 12 Ağustos 2020, 07:35 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2020, 07:36 AA