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ADANA

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat annesi ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı miras tartışmasında annesi ve kardeşini öldürdü

Adana'da miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada cinnet getiren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat erkek kardeşi Altuğ Polat ve annesini İkbal Polat'ı tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Tolga Polat Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürülürken, ölenlerin yakınları ise bina önünde gözyaşı döktü.

Haber Merkezi AA
Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Adana'da, erkek kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde, cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla öldüren Tolga Polat olay yerinde gözaltına aldı.

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Şüpheli Tolga Polat, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref Polat da görgü tanığı olarak emniyete götürüldü.

Ölenlerin yakınları bina önünde gözyaşı döktü.

MİRAS TARTIŞMASI SONRASI CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Ailenin yarın görülecek miraslık tarla davası öncesi konuşmak için bir araya geldiği, çıkan tartışmanın ardından cinayetin işlendiği iddia edildi.

Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerinde incelemede bulundu. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bu sırada ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

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