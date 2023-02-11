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Hatay'da 7 yaşındaki İrem 131 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazı altında 131 saat kalan kız çocuğu sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

15:54 . 11/02/2023 Cumartesi
AA
İrem Bağrıaçık, depremde yıkılan bir binanın enkazından 131 saat sonra kurtarıldı.

İrem Bağrıaçık, depremde yıkılan bir binanın enkazından 131 saat sonra kurtarıldı.

Sarımazı Mahallesi’nde asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 4 katlı Tuna Apartmanı'nın enkazında seslerin duyulması üzerine kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.


AFAD, Cansuyu ve Sarıl kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonunda 7 yaşındaki İrem Bağrıaçık'a ulaşıldı.


Pazarcık merkezli ilk depremden 131 saat sonra kurtarılan İrem, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

İrem'in annesi Halime Bağrıaçık'ın (27) önceki gün aynı binanın enkazından kurtarıldığı ve tedavisi için Mersin'e sevk edildiği, 2 kardeşinin ise enkazda cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi.




#DEPREM
#enkaz
#kız çocuğu
#Kurtarma
19 dakika önce
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Hatay'da 7 yaşındaki İrem 131 saat sonra enkazdan kurtarıldı
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