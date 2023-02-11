Hatay'da 7 yaşındaki İrem 131 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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İrem Bağrıaçık, depremde yıkılan bir binanın enkazından 131 saat sonra kurtarıldı.
Sarımazı Mahallesi’nde asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 4 katlı Tuna Apartmanı'nın enkazında seslerin duyulması üzerine kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.
AFAD, Cansuyu ve Sarıl kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonunda 7 yaşındaki İrem Bağrıaçık'a ulaşıldı.
İrem'in annesi Halime Bağrıaçık'ın (27) önceki gün aynı binanın enkazından kurtarıldığı ve tedavisi için Mersin'e sevk edildiği, 2 kardeşinin ise enkazda cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi.