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Hatay'da beş aylık bebek enkazdan 131 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan beş aylık bebek, 131 saat sonra sağ çıkartıldı.

21:50 . 11/02/2023 Cumartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Merkez üssü
Kahramanmaraş
'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesine bağlı madenciler, Antakya'daki çalışmalara destek veriyor.

Ekipler yaklaşık 2 saat süren uğraşlar sonucu Cebrail Mahallesi Oymak Sokak'ta bulunan bir binanın enkazından 131 saat sonra kurtarmayı başardığı bebeği, sağlık ekiplerine teslim etti.

Öte yandan enkaz altındaki bebeğe ulaşmak için bir madencinin baş aşağı sarktığı ve meslektaşları tarafından ayaklarından yukarıya çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldığı kameraya yansıdı.


#arama kurtarma
#bebek
#Madenci
#Zonguldak
29 dakika önce
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Hatay'da beş aylık bebek enkazdan 131 saat sonra kurtarıldı
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