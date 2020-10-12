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HATAY TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hatay'da dolandırıcılık haberi: Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini bir dakikada kaybetti

Sizin de başınıza gelebilir: Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini bir dakikada kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan zabıta memuru Ahmet Gökalp (40), cep telefonuna tanımadığı numaradan gelen kısa mesajdaki linke tıklayınca, banka hesap bilgileri çalındı. Dolandırıcıların hesabındaki 13 bin lirayı ATM ve banka şubesinden çektiğini söyleyen Gökalp, "Bütün birikimim bir dakikada gitti. Cep telefonunuza bilmediğiniz numaradan gelen mesajları açıp, linklere tıklamayın'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan zabıta memuru Ahmet Gökalp, telefonuna gelen mesaj ile tüm birikimi kaybetti.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan zabıta memuru Ahmet Gökalp, telefonuna gelen mesaj ile tüm birikimi kaybetti.

İlçe belediyesinde zabıta memuru olarak çalışan Ahmet Gökalp, evde oturduğu sırada cep telefonuna tanımadığı bir numaradan gelen kısa mesajı gördü. Mesajı açan Gökalp, içeriğindeki linki merak ederek açmaya çalıştı. Linki açtıktan sonra cep telefonu kitlenen ve daha sonra kapanan zabıta memuru, soluğu telefon tamircisinde aldı.

  • Telefonunu tamir ettiren Gökalp, daha sonra internet bankacılığı üzerinden su faturasını ödemek için banka hesabının mobil uygulamasına girdi. Hesabına girdiğinde, 13 bin lirasının olmadığı gören Gökalp, hesabının bulunduğu bankaya giderek durumu anlattı.

Banka görevlisi ise Gökalp’ın hesabını inceledikten sonra paranın başka bir hesaba transfer edildiğini söyledi. Bunun üzerine hesap hareketlerinin dökümünü alan Gökalp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DHA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan zabıta memuru Ahmet Gökalp (40), cep telefonuna tanımadığı numaradan gelen kısa mesajdaki linke tıklayınca, banka hesap bilgileri çalındı.

‘3 AYLIK MAAŞIM BİR DAKİKADA GİTTİ"

Hesap hareketlerini incelediğinde şoka uğradığını ve emeklerinin çalındığını fark edince çok üzüldüğünü söyleyen Ahmet Gökalp, hesabındaki paranın 5 bin lirasının İstanbul’daki bir ATM’den, kalan 8 bin liranın ise yine aynı ilde banka şubesinden çekildiğini dile getirdi.

  • Kısa mesajla gelen linke tıkladıktan sonra dolandırıcılarım SIM kartını kopyaladığını ve bu sayede banka hesaplarına girerek kendisiymiş gibi işlem yaptıklarını belirten Gökalp, “Hesabımdan para çekenlerin adı soyadı belli oldu. Bu şahıslar hakkında şikayetçi oldum. Mağduriyetimin giderilmesi ve dolandırıcıların cezasını çekmesini bekliyorum. Buradan diğer insanlara söylüyorum. Bütün birikimim bir dakikada gitti. Cep telefonunuza bilmediğiniz numaradan gelen mesajları açıp, linklere tıklamayın. Benim başıma gelen sizin de başınıza gelebilir. Hesabınızdaki tüm birikiminiz bir anda gidebilir” diye konuştu.

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Telefon dolandırıcıları gazetecilerin oyununa geldi: Yakayı ele verdiler
FOTOĞRAF 9
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Manavgat'ta 2 radyo istasyonu, Haberci 07 ve Manavgat Son Dakika Haber isimli haber sitelerini bünyesinde barındıran Manavgat Medya sahibi Sedat Manav telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılmak istendi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Manav'ı iş yeri telefonundan arayan şüpheliler kendilerini jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıttı. Telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan Manav, adının Mehmet Akmaca olduğunu, emekli muhtar olduğunu Manavgat Bahçelievler Mahallesi'nde yaşadığını söyledi.
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Şüphelilerle telefon görüşmesini sürdüren Sedat Manav, kağıt alma bahanesiyle başka bir odaya geçerek cep telefonundan İhlas Haber Ajansı Muhabiri arkadaşı Arif Kaplan'ı arayarak durumu anlattı ve hemen iş yerine gelmesini istedi. Arif Kaplan'ın iş yerine gelmesinin ardından bir taraftan telefon trafiği devam ederken bir taraftan da şüphelileri yakalatmak için plan kurmaya başlandı.
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Telefondaki kişiler, Mehmet Akmaca adına çok sayıda telefon hattı alındığını, bu telefonlara ByLock programı yüklendiğini, para transferleri yapıldığını belirterek savcılığın soruşturma başlattığını bu konuda kendilerinin görevlendirildiklerini söylediler. Yine kendilerini binbaşı ve yüzbaşı olarak tanıtan 2 şüpheli, Manav'dan evinde arama yapılacağını, bu arama öncesinde ne kadar para ve altını olduğunu sorması üzerine, karşı taraf yaklaşık 1 kilo altınının, ayrıca 80 bin dolar dövizinin bulunduğunu söyledi.
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Sedat Manav'ın prostat hastası olduğunu söyleyerek tuvalete gitmek için izin istemesi üzerine şahıslar telefonu kapatmadan tuvalete gidebileceğini söylediler. İş yerinin balkonuna çıkan Manav ve Kaplan, iş yerinin kapısında resmi polis olması nedeniyle dolandırıcıları iş yerine değil, iş yerinin karşısında bulunan binaya yönlendirme karara aldı.
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Telefon görüşmeleri devam ettiği sırada, Manav'ın tarifi üzerine karşı binaya gelen maskeli bir kişi, elindeki telefonda verilen talimat doğrultusunda binadan içeri girdiği sırada pusuda bekleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
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Polis tarafından para ve altınları almak için geldiği apartman içerisinde yakalanan ve adının Sinan K. olduğu belirlenen şüpheli, dün akşam telefonla hipnoz edildiğini, hipnozun etkisinde ne yaptığını bilmediğini, şokta olduğunu söyledi. Bu arada, Sedat Manav ile telefon görüşmesi yaptığı belirlenen beyaz minibüs, Sinan K.'nın yakalanması üzerine ara sokakta izini kaybettirdi. Kamera görüntülerinden minibüsün plakasının sahte olduğu belirlendi.
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Asayiş ekipleri tarafından Manavgat Emniyet Müdürlüğüne götürülen Sinan K. Elmalı Cezaevinde tanıştığı ve korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı 2 kişinin kendisini oyuna getirmesi sonucu böyle bir olaya girdiğini söylemesi üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Şüphelilerden Ufuk K., Antalya'daki evinde yakalanarak Manavgat'a getirildi. 3. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Asayiş Büro Amirliğindeki sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkarılan Sinan K. ve Ufuk K. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
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Telefon dolandırıcıları gazetecilerin oyununa geldi: Yakayı ele verdiler
Manavgat ilçesinde iki gazeteci, kendisini arayarak dolandırmak isteyen telefon dolandırıcılarını oyuna getirip polise teslim etti. Dolandırıcıları iş yerinin karşısındaki apartmana yönlendiren gazeteciler, dolandırıcı apartmana girdikten sonra polise suçüstü yakalattı. Şüpheliyse kendini akşam telefonla hipnoz edildiğini söyleyerek savundu.


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