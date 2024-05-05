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Hatay'da referandum: Mahalleleri için sandık başına gittiler

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Uzunkavak Mahallesi sakinleri, sandık başına giderek mahallelerinin Kumlu ilçesine bağlanmasını onayladı.

22:03 - 5/05/2024 Pazar
Güncelleme: 22:59 - 5/05/2024 Pazar
AA
Hatay'da mahalle sakinleri ilçe değişikliği için referanduma gitti.
Hatay'da mahalle sakinleri ilçe değişikliği için referanduma gitti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Uzunkavak Mahallesi sakinleri, sınırına yakın oldukları Kumlu ilçesine bağlanmak için Valiliğe başvurdu.

Başvurunun ardından mahallenin ilçe değişikliği için referandum düzenlenmesine karar verildi.

Bunun üzerine Uzunkavak İlkokulu'na kurulan sandıkta 783 seçmenden 510'u oy kullandı.

İşlemin saat 17.00'de tamamlanmasıyla yapılan sayımda 480 "evet", 30 "hayır" oyu çıktı.

"Tarihi bir olay gerçekleştirdik"

Uzunkavak Mahalle Muhtarı Mehmet Albayrak, "bayram" havasında bir gün geçirdiklerini söyledi.

Reyhanlı ilçe merkezinin mahalleye uzak olduğunu dile getiren Albayrak,
"Reyhanlı'ya işimiz için gidip gelmek istediğimizde 50 kilometre yol katediyorduk. Yakınımızdaki Kumlu'ya bağlanmamız sıkıntılarımızın yok olması anlamına geliyor. Bugün tarihi bir olay gerçekleştirdik."
diye konuştu.

Albayrak, değişikliğin yakın zamanda tamamlanacağını belirterek, desteklerinden dolayı Vali Mustafa Masatlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.

Oy kullanan vatandaşlardan Bekir Ural da çıkan sonuçtan mutlu olduklarını vurgulayarak,
"Burası çiftçi bölgesi. Evrak için Reyhanlı'ya gitmekten yorulmuştuk. Bugün bizim bayram günümüz."
dedi.


#Hatay
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#Reyhanlı
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