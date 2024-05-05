Hatay'da referandum: Mahalleleri için sandık başına gittiler

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Uzunkavak Mahallesi sakinleri, sınırına yakın oldukları Kumlu ilçesine bağlanmak için Valiliğe başvurdu.
Başvurunun ardından mahallenin ilçe değişikliği için referandum düzenlenmesine karar verildi.
Bunun üzerine Uzunkavak İlkokulu'na kurulan sandıkta 783 seçmenden 510'u oy kullandı.
"Tarihi bir olay gerçekleştirdik"
Uzunkavak Mahalle Muhtarı Mehmet Albayrak, "bayram" havasında bir gün geçirdiklerini söyledi.
Albayrak, değişikliğin yakın zamanda tamamlanacağını belirterek, desteklerinden dolayı Vali Mustafa Masatlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.