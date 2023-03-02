Hatay'da yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu 'havada' yakalandı

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sebebiyle, Hatay Belen’de yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kartopu Apartmanının fen işleri sorumlusu Murat Göksel DALKILIÇ‘ın, 01.03.2023 tarihi saat 18.25'te hareket eden uçakla, hakkında yakalama kararı çıkarılmadan Tacikistan’a yolculuk ettiği sırada çıkarılan yakalama kararına istinaden Tacikistan ile iletişime geçilmiş, şahsın uçak iniş gerçekleştirmeden “INAD” ettirilerek geri döndürülmesi sağlanmış, şahıs 02.03.2023 tarihi saat 06.30'da İstanbul Havalimanında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, tahkikat işlemlerinin ardından "Taksitle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan adli makamlara sevk edilmiştir."