Hatay'da yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu 'havada' yakalandı

Murat Göksel Dalkılıç İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetten etkilenen illerin Cumhuriyet başsavcılıkları yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.
Bu kapsamda Hatay’ın Belen ilçesinde yıkılan ve 20 kişinin öldüğü Kartopu Apartmanı sorumluları hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Yurtdışına kaçacaktı
Havalanan uçak geri çağrıldı
Bunun üzerine polis, Tacikistan emniyet teşkilatı ile görüşerek şüphelinin uçaktan inmesine izin verilmemesini istedi. Şüpheli Tacikistan polisi tarafından uçaktan indirilmedi ve aynı uçakla İstanbul’a geri gönderildi.
Dalkılıç, İstanbul Havalimanında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Dalkılıç emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderildi.
Emniyetten açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: