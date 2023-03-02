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Hatay'da yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu 'havada' yakalandı

Hatay'da depremde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, Tacikistan'a kaçmak için bindiği uçağın havalandıktan sonra geri çağrılması üzerine İstanbul'da gözaltına alındı. "Taksitle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan tutuklanan Dalkılıç, Marmara Kapalı Cezaevine gönderildi.

12:32 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Murat Göksel Dalkılıç İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.

Murat Göksel Dalkılıç İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetten etkilenen illerin Cumhuriyet başsavcılıkları yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.

Bu kapsamda Hatay’ın Belen ilçesinde yıkılan ve 20 kişinin öldüğü Kartopu Apartmanı sorumluları hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Yurtdışına kaçacaktı

Apartmanın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç
, hakkında yakalama kararı çıkmadan önce
Tacikistan
’a kaçtı. Dalkılıç’ın pasaportundaki hareketliliği fark eden polis, şüphelinin Tacikistan’a gittiğini belirledi. Bunun üzerine savcılık tarafından Dalkılıç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Havalanan uçak geri çağrıldı

Bunun üzerine polis, Tacikistan emniyet teşkilatı ile görüşerek şüphelinin uçaktan inmesine izin verilmemesini istedi. Şüpheli Tacikistan polisi tarafından uçaktan indirilmedi ve aynı uçakla İstanbul’a geri gönderildi.

Dalkılıç, İstanbul Havalimanında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Dalkılıç emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderildi.


Emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda,
06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sebebiyle, Hatay Belen’de yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kartopu Apartmanının fen işleri sorumlusu Murat Göksel DALKILIÇ‘ın, 01.03.2023 tarihi saat 18.25'te hareket eden uçakla, hakkında yakalama kararı çıkarılmadan Tacikistan’a yolculuk ettiği sırada çıkarılan yakalama kararına istinaden Tacikistan ile iletişime geçilmiş, şahsın uçak iniş gerçekleştirmeden “INAD” ettirilerek geri döndürülmesi sağlanmış, şahıs 02.03.2023 tarihi saat 06.30'da İstanbul Havalimanında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, tahkikat işlemlerinin ardından "Taksitle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan adli makamlara sevk edilmiştir."





#hatay
#deprem
#tacikistan
1 saat önce
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Hatay'da yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu 'havada' yakalandı
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