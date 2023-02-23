|
Reklam
Reklam
Gündem

Hatay'daki enkazlarda bulunan telefon tablet ve bilgisayarlar polis gözetiminde korunuyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da yıkılan binaların enkazında bulunan telefon, tablet ve bilgisayarlar, polis ekiplerince tutanakla alınıp özel depoda muhafaza ediliyor.

10:28 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Enkaz kaldırma çalışmalarında özel eşyaların korunması için işlemler de titizlikle yürütülüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarında özel eşyaların korunması için işlemler de titizlikle yürütülüyor.

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı merkez Antakya ilçesinde, çöken bazı binaların enkazları kaldırılıyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarında özel eşyaların korunması için işlemler de titizlikle yürütülüyor.

Arama kurtarma faaliyeti yapan ekipler ile çevredekilerin bulduğu telefon, tablet ve bilgisayar gibi eşyalar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tutanakla teslim alınıyor.



Depremle ilgili deliller de toplanıyor

Polisler, kendilerine ulaştırılan malzemelerin yanı sıra daha fazla kişinin eşyasını bulabilmek için yıkıntılardaki incelemeleri sürdürüyor.

Değerli malzemeler ve depremle ilgili deliller, 24 saat ekiplerce korunan özel bir depoya ulaştırılıyor.

İlgili savcılıkların koordinesinde yürütülen faaliyetlerde eşyaların nerede, nasıl, ne zaman bulunduğu kayıt altına alınıyor, sahiplerinin belirlenmesini sağlayacak detaylar toplanıyor.

İlçe genelinde bulunan telefon, tablet ve bilgisayarlar da bu depoda saklanıyor.

Telefon, tablet ve bilgisayarların ilerleyen süreçte Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılacak tespitle sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.



#Antakya
#emniyet
#Kahramanmaraş
1 hour ago
default-profile-img
Hatay'daki enkazlarda bulunan telefon tablet ve bilgisayarlar polis gözetiminde korunuyor
TFF ligden çekilen takımlarla ilgili istisnaları açıkladı
Kanada 'takip ettik' diyerek duyurdu: Çin'i engelledik
Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi
Küçükçekmece deprem risk haritası: Küçükçekmece zemini depreme dayanıklı mı?
TPAO'da yeni dönem: Petrol ve gazdan elektrik üretebilecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.