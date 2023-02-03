|
Gündem

Haydar Ali Yıldız: Beyoğlu güvenlidir İstanbul güvenlidir

İstanbul'da bulunan Avrupa ülkelerine ait başkonsoloslukaların saldırı istihbaratı nedeniyle kapılarına kilit vurmasını halka korku vermek amacıyla yapıldığını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu yaşananın teröre destek vermek olduğunu söyledi. İstanbul ve Beyoğlu'nun güvenli olduğunu belirten Yıldız, "Türkiye güvenlidir, kimsenin korkutmalarına pabuç bırakmayacak bir millettir" dedi.

13:12 . 3/02/2023 Cuma
Diğer
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız

Yabancı ülkelerin İstanbul'da bulunan temsilciliklerinden son günlerde uyarı üzerine uyarı yapıldı. Terör eylemi olabileceği yönünde uyarılar yapan Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Kanada, Belçika, Fransa ve İsviçre'nin İstanbul başkonsoloslukları güvenlik sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı harekete geçerek temsilcileri bakanlığa çağırdı. Diplomatik alanda atılan adımlardan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaşananlara tepki gösterdi. Beyoğlu Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde düzenlenen "Türk Dünyası İstiklal'de Buluşuyor" sergisi açılışında konuşan Yıldız, yabancı ülkelerin istihbarat bilgilerini malzeme ederek kullanarak korku yaydıklarını söyledi.

"İstiklal Caddesi’nden bu bir meydan okumadır"

Yıldız, "Teröristlerle iş birliği yapıp onları eğitenler daha sonra bombalı eylemlerde kullanılmak üzere dünyanın farklı bölgelerine gönderenler ve buna dair istihbaratı da malzeme olarak kendilerince kullananlar birkaç gündür Türkiye’de, İstanbul’da ve özellikle Beyoğlu’nda, Taksim’de İstiklal’de, Galata’da bulunmayın diye açıklama yapan büyükelçilikler var. Ve bugün bazı başkonsolosluklarımız bu gerekçe ile kapalı tutulmakta. Buradan, İstiklal Caddesi’nden bu bir meydan okumadır. İstiklalimize aşık bir milletiz. Korkacaklarsa kendileri bilir bizim kimseden korkumuz yok." dedi.

"Beyoğlu güvenlidir, İstanbul güvenlidir"

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: Milli mücadelede Malazgirt’te Çanakkale’de bütün dünyaya bunu gösterdik. Şimdi bütün dünyaya çağrımızdır; Beyoğlu 24 saat kültürüyle yaşamıyla var olan bir ilçemizdir. Onun için büyükelçiliklerin açıklamalarını geçtiğimiz günlerde cevapladık. Kendilerince teröristin oluşturmak istediği korkuyu sadece istihbarat var deyip yaymak suretiyle teröre hizmet ettiklerini mutlaka biliyorlardır.

Burada bugün bütün dünyaya diyoruz ki: Beyoğlu güvenlidir, İstanbul güvenlidir, Türkiye güvenlidir, kimsenin korkutmalarına pabuç bırakmayacak bir millettir.


Bakan Çavuşoğlu'ndan konsoloslukların kapatılmasına tepki: Maksatlı olduğunu düşünüyoruz
Bakan Çavuşoğlu'ndan konsoloslukların kapatılmasına tepki: Maksatlı olduğunu düşünüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu konsoloslukların kapatılmasına tepki göstererek, "Bu açıklamalar ve bu kapatmalar maksatlı. Tam da bunu söyledik Büyükelçileri çağırarak. Konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken, bizimle bunları paylaşmamak maksatlı. Türkiye'de terör tehdidi var mesajı var ise bu dostluğa da, müttefikliğe de sığmaz. Seçim öncesi Cumhur İttifakı'nı zora düşüreceklerini düşünüyorlarsa, halkımız bunu görür" dedi.


#beyoğlu
#istanbul
#Haydar Ali Yıldız
1 saat önce
default-profile-img
Haydar Ali Yıldız: Beyoğlu güvenlidir İstanbul güvenlidir
Hac ibadetinin farzları, vacipleri, sünnetleri
Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı: Ghezzal döndü
Emekli tanklar kıymete bindi: 10 bin euroya aldı 500 bine satacak
Kremlin'den ambargo uyarısı: Enerji piyasalarında dengesizlik artacak
Rusya döviz satışını artıracak: 2,3 milyar dolar ayrıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.