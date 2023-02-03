Haydar Ali Yıldız: Beyoğlu güvenlidir İstanbul güvenlidir

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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız
Yabancı ülkelerin İstanbul'da bulunan temsilciliklerinden son günlerde uyarı üzerine uyarı yapıldı. Terör eylemi olabileceği yönünde uyarılar yapan Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Kanada, Belçika, Fransa ve İsviçre'nin İstanbul başkonsoloslukları güvenlik sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı harekete geçerek temsilcileri bakanlığa çağırdı. Diplomatik alanda atılan adımlardan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaşananlara tepki gösterdi. Beyoğlu Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde düzenlenen "Türk Dünyası İstiklal'de Buluşuyor" sergisi açılışında konuşan Yıldız, yabancı ülkelerin istihbarat bilgilerini malzeme ederek kullanarak korku yaydıklarını söyledi.
Yıldız, "Teröristlerle iş birliği yapıp onları eğitenler daha sonra bombalı eylemlerde kullanılmak üzere dünyanın farklı bölgelerine gönderenler ve buna dair istihbaratı da malzeme olarak kendilerince kullananlar birkaç gündür Türkiye’de, İstanbul’da ve özellikle Beyoğlu’nda, Taksim’de İstiklal’de, Galata’da bulunmayın diye açıklama yapan büyükelçilikler var. Ve bugün bazı başkonsolosluklarımız bu gerekçe ile kapalı tutulmakta. Buradan, İstiklal Caddesi’nden bu bir meydan okumadır. İstiklalimize aşık bir milletiz. Korkacaklarsa kendileri bilir bizim kimseden korkumuz yok." dedi.
Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: Milli mücadelede Malazgirt’te Çanakkale’de bütün dünyaya bunu gösterdik. Şimdi bütün dünyaya çağrımızdır; Beyoğlu 24 saat kültürüyle yaşamıyla var olan bir ilçemizdir. Onun için büyükelçiliklerin açıklamalarını geçtiğimiz günlerde cevapladık. Kendilerince teröristin oluşturmak istediği korkuyu sadece istihbarat var deyip yaymak suretiyle teröre hizmet ettiklerini mutlaka biliyorlardır.
Burada bugün bütün dünyaya diyoruz ki: Beyoğlu güvenlidir, İstanbul güvenlidir, Türkiye güvenlidir, kimsenin korkutmalarına pabuç bırakmayacak bir millettir.