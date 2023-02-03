Haydar Ali Yıldız: Beyoğlu güvenlidir İstanbul güvenlidir

Yıldız, "Teröristlerle iş birliği yapıp onları eğitenler daha sonra bombalı eylemlerde kullanılmak üzere dünyanın farklı bölgelerine gönderenler ve buna dair istihbaratı da malzeme olarak kendilerince kullananlar birkaç gündür Türkiye’de, İstanbul’da ve özellikle Beyoğlu’nda, Taksim’de İstiklal’de, Galata’da bulunmayın diye açıklama yapan büyükelçilikler var. Ve bugün bazı başkonsolosluklarımız bu gerekçe ile kapalı tutulmakta. Buradan, İstiklal Caddesi’nden bu bir meydan okumadır. İstiklalimize aşık bir milletiz. Korkacaklarsa kendileri bilir bizim kimseden korkumuz yok." dedi.