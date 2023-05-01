Hayrat Vakfı Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürüyor.

60 milyon 904 bin 499 kişinin oy kullanması beklenen seçimlerde Cumhur İttifakı'na verilen destek de artmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı'na İsmailağa Camiası'nın ardından bir destek de Hayrat Vakfı Risale-i Nur Talebeleri'nden geldi.

Hayrat Vakfı, resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

14 Mayıs'ın parçalanacak, çekimser kalınacak bir gün olmadığı; el ele vererek cumhurun ittifakını temin etmenin zamanı olduğu belirtilen duyuruda, "Bizler Hayrat Vakfı camiası Nur Talebeleri olarak “milletin kabul edilmiş bir duası” olarak gördüğümüz “yerli ve milli” olan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı’nın yanında durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz." denildi.

"Bu seçim sadece siyasi bir tercih meselesi değildir"

Hayrat Vakfı'nın resmi internet sitesinden yapılan söz konusu duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Millet ve ümmet olarak yine çok önemli bir seçimin arefesindeyiz. Sonuçları itibariyle ülkemiz kadar, tüm dünyayı, bilhassa islam alemini derinden etkileyecek özelliğe sahip olan bir seçime gidiyoruz.

Bu şartlarda bir tane oy’un dahi çok değerli olduğunu unutmadan, milletimizin ve ümmetin selameti için, umudunu ülkemize bağlamış bu masum coğrafyada mağdur insanların nasıl etkileneceğini düşünerek oy kullanacağız.

Bu seçim, sadece siyasi bir tercih meselesi değildir! Bizler, bu kritik seçimde basit ve şahsi hesaplarla hareket etmenin veya çekimser kalmanın manevi sorumluluğu gerektireceği kanaatindeyiz.

Çok önemli bir husus da, şu anda uygulanan başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanının, güçlü, hızlı, uyumlu çalışan bir meclis çoğunluğuyla desteklenmesi zaruretidir.

Keza böyle kavşaklarda tarafsız kalmanın muhalefet cephesini desteklemek anlamına geleceğini de unutmamalıyız.

Sonuç olarak 14 mayıs, parçalanacak, birbirimizle uğraşacak veya çekimser kalınacak bir gün değil; el ele, omuz omuza vererek cumhurun ittifakını temin etme zamanıdır.

Bizler Hayrat Vakfı camiası Nur Talebeleri olarak “milletin kabul edilmiş bir duası” olarak gördüğümüz “yerli ve milli” olan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı’nın yanında durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

Allah’tan niyaz ediyoruz ki, önümüzdeki bu seçimleri vatanımız, milletimiz ve ümmetimiz hakkında hayırlı kılsın. Âmin."











