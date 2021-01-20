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POLİTİKA

Hayvan Hakları Yasası Meclis'e geliyor: Çalışmalar tamamlandı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın son noktaya gelmek üzere olduğunu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Hayvan hakları ile ilgili çalışmaya da değinen Akbaşoğlu, "Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çalışmaların tamamlandığını açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirterek, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Hayvan hakları ile ilgili çalışmaya da değinen Akbaşoğlu, "Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa ile ilgili "İnsanlıktan nasibini almamış, bu vicdansızları her gün görüyoruz. Bu nedir böyle? Bu yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın" ifadelerini kullanmıştı.

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Yeni yasa ile ne değişecek?

Hayvanlar ilgili yürürlükteki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun isminin, "Hayvan Hakları Kanunu" olarak değiştirilmesi bekleniyor.

Hayvanlar 'canlı' olarak tanımlanacak

Mevcut mevzuatta, hayvanlar "eşya, mal" olarak görüldüğü için hayvanlara yönelik suçlara, "Kabahatler Kanunu"na göre, düşük miktardaki para cezası yaptırımı uygulanıyor.

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Gerek TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı yasa teklifi önerisinde, gerekse hayvanseverler, hayvanlara karşı her türlü kötü muameleye karşı, daha ağır yaptırım uygulanması için, hayvanların "canlı" olarak tanımlanması ve TCK'ye göre cezalandırılmasını istiyor.

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