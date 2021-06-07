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POLİTİKA

Hayvan Hakları Yasası'nda sona gelindi: MYK'da gündeme gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. AK Parti MYK toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklik masaya yatırılacak. Beslediği hayvanı sokağa terk edenlere para cezası verilecek. Hayvanların üzerinde bulunan çip ile hayvanı kimin sokağa bıraktığı rahatlıkla tespit edilecek. Hayvanların sağlıksız ortamlarda tutulduğu petshoplar kapatılacak.

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Hayvan Hakları Yasasında sona gelindi: MYKda gündeme gelecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan AK Parti MYK toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklik masaya yatırılacak. TRT Haber'in haberine göre; Taslak metin hazırlanırken, hayvanları koruma derneklerinin temsilcileri, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle birçok kez bir araya gelindi.

Hayvan Hakları Yasası Meclis'e geliyor: Çalışmalar tamamlandı
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Hayvan Hakları Yasası Meclis'e geliyor: Çalışmalar tamamlandı

Hayvan Hakları Yasası tamamlanıyor

Reform niteliğindeki düzenleme, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda kanun teklifine son şekli verilecek. Daha sonra Gözler Meclis'e çevrilecek. Kanun teklifi, önce komisyonda ayrıntılı olarak müzakere edilecek. Ardından Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak.

AK Parti’den hayvan hakları yasası açıklaması: 2021'in ilk çeyreğinde yasalaştıracağız
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AK Parti’den hayvan hakları yasası açıklaması: 2021'in ilk çeyreğinde yasalaştıracağız


Hayvana işkenceye hapis cezası

Hayvan Hakları Yasası'nın taslağında köklü değişiklikler yer alıyor. Hayvanlara karşı işlenen suçların cezası artırılacak. Hayvanlara işkence yapanlara 6 aydan, 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Evcil hayvanlarını sokağa terk edenlere idari para cezası verilecek. Ayrıca hayvanlara çip takılması da gündemde olacak. Çipte; hayvanın künyesi, yaşadığı yer ve aşıları gibi kritik bilgiler yer alacak. Çip uygulaması evcil hayvanların yanı sıra sokak hayvanlarında da kullanılacak.

Hayvanlara karşı suçlara 'hayvan polisi' geliyor
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Hayvanlara karşı suçlara 'hayvan polisi' geliyor

AK Parti hayvan hakları düzenlemesi için tarih verdi: Evcil hayvanların petshoplarda satılması ortadan kalkacak
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