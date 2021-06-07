Hayvan Hakları Yasası'nda sona gelindi: MYK'da gündeme gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan AK Parti MYK toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklik masaya yatırılacak. TRT Haber'in haberine göre; Taslak metin hazırlanırken, hayvanları koruma derneklerinin temsilcileri, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle birçok kez bir araya gelindi.

GÜNDEM Hayvan Hakları Yasası Meclis'e geliyor: Çalışmalar tamamlandı

Hayvan Hakları Yasası tamamlanıyor

Reform niteliğindeki düzenleme, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda kanun teklifine son şekli verilecek. Daha sonra Gözler Meclis'e çevrilecek. Kanun teklifi, önce komisyonda ayrıntılı olarak müzakere edilecek. Ardından Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak.

GÜNDEM AK Parti’den hayvan hakları yasası açıklaması: 2021'in ilk çeyreğinde yasalaştıracağız

Hayvana işkenceye hapis cezası

Hayvan Hakları Yasası'nın taslağında köklü değişiklikler yer alıyor. Hayvanlara karşı işlenen suçların cezası artırılacak. Hayvanlara işkence yapanlara 6 aydan, 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Evcil hayvanlarını sokağa terk edenlere idari para cezası verilecek. Ayrıca hayvanlara çip takılması da gündemde olacak. Çipte; hayvanın künyesi, yaşadığı yer ve aşıları gibi kritik bilgiler yer alacak. Çip uygulaması evcil hayvanların yanı sıra sokak hayvanlarında da kullanılacak.

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GÜNDEM Hayvanlara karşı suçlara 'hayvan polisi' geliyor