Gündem Hayvan otlatan adamı ayı saldırısından köpekler kurtardı
KARABÜK

Hayvan otlatan adamı ayı saldırısından köpekler kurtardı​

Hayvan otlatan adamı ayı saldırısından köpekler kurtardı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hayvanlarını otlatan Hüseyin Çelik’e ayı saldırdı. Saldırıda ayağından yaralanan Çelik’i, yanında bulunan çoban köpekleri kurtardı. Köpeklerin sayesinde ölümden dönen Çelik’e köylüler yardım etti. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen adamın, ayı tarafından ayağının parçalandığı ve düşmenin etkisiyle de kafasından yaralandığı belirlendi.

Haber Merkezi IHA
Hüseyin Çelik
Hüseyin Çelik

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hayvanlarını otlatan Hüseyin Çelik’e ayı saldırdı. Saldırıda ayağından yaralanan Çelik’i, yanında bulunan çoban köpekleri kurtardı.

  • Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alabaş köyü Nebioğlu Mahallesi yakınlarında hayvanlarını otlatan Hüseyin Çelik (54), ağaçlık alandan çıkarak kendisine doğru koşan ayıyı görünce ağaca tırmanmaya çalıştı. Ayı, ağaca çıkmaya çalışan Çelik’e saldırarak ayağından yaralarken, Çelik ağaçtan düştü. Bu sırada Çelik’in hayvan otlatırken yanında getirdiği çoban köpekleri ayıya saldırarak ayıyı kaçırdı.

Köpeklerin sayesinde ölümden dönen Çelik’e köylüler yardım etti. Hüseyin Çelik ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çelik’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ayı tarafından ayağının parçalandığı, düşmenin etkisiyle de kafasından yaralandığı belirlendi.

Hüseyin Çelik’in oğlu Cihan Çelik, annesinin babasını aradığını, ulaşamayınca kendisinin aradığını söyledi.

Babasının telefonunu 112 Acil Servis ekiplerinin açtığını ve babasının ayı saldırısında yaralandığını öğrendiğini aktaran Çelik, "Babam hayvan otlatmaya gittiği sırada ayı saldırmış. Ağaca çıkarak kurtulmak istemiş ancak ayı babamı ayağından yaralamış. Babamın yanında bulunan 6-7 tane çoban köpeğimiz ayıya saldırarak babamı kurtarmışlar" dedi.

Kamyonetle beraber ters döndü: Aracı bırakıp kaçtı
GÜNDEM
Kamyonetle beraber ters döndü: Aracı bırakıp kaçtı
Türkiye-Andorra

Türkiye-Andorra

​A Milli Takımımız, Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk ediyor.
Hak arayışı 11. gününde

Hak arayışı 11. gününde

​Kovulan İBB çalışanlarının Saraçhane'deki eylemi sürüyor.
Milli marş krizi

Milli marş krizi

​Fransa-Arnavutluk maçında büyük skandal.
Faiz düşecek

Faiz düşecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe günü inanıyorum ki faiz düşecek
Nöbet büyüyor

Nöbet büyüyor

Evlat nöbetine bugün iki aile daha katıldı.
Tvnet ekibine<br>çirkin saldırı

Tvnet ekibine
çirkin saldırı

​Yenikapı'daki hizmet araçlarının görüntülenmesine izin vermediler.

Son seferi<br>yüreğini yaktı

Son seferi
yüreğini yaktı

Hasta olduğu halde sefere çıkan Kanuni, zaferini göremeden vefat etti.
Olimpiyat aşkına

Olimpiyat aşkına

​12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı devirdi.
100 milyar <br>dolarlık görüşme

100 milyar
dolarlık görüşme

ABD'li Bakan Ross'tan Bakan Pekcan'a ziyaret.
İstikamet<br> Fırat'ın doğusu

İstikamet
Fırat'ın doğusu

​Güvenli bölgede kullanılacak zırhlılar sıfır noktasında.
'Evde bakım' araçları da kayboldu

'Evde bakım' araçları da kayboldu

Yenikapı'ya çekilen araçlar bir bir kayıplara karışıyor.
6 ay yok

6 ay yok

​Trabzonspor'a genç yıldızından kötü haber.
Yarına dikkat

Yarına dikkat

İstanbul ve birçok ilde yarın yağış bekleniyor.
Kriko yardımıyla kurtarıldı

Kriko yardımıyla kurtarıldı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gerçekleri yansıtmıyor

Gerçekleri yansıtmıyor

ABD'nin seyahat uyarısına Türkiye'den sert tepki.
Türk halkı nereden alışveriş yapıyor?

Türk halkı nereden alışveriş yapıyor?

Vatandaşın 'benim' dediği markalar belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.