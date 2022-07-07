Hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı bilgilendiriliyor.

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince kurban satıcılarını dolandırıcılığa karşı uyarıyor. TDP ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesi Erzincan-Sivas yolu üzerinde bulunan kurban pazarında hayvan yetiştiricileri ile kurbanlık almak isteyen vatandaşları sahteciliğe karşı broşür dağıtarak bilgilendiriyor. Özellikle sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler ayrıca şüphelendikleri araçların plakalarını almaları, ücretini almadan hayvanları teslim etmemeleri gibi uyarılarda bulunuyor.

SAHTE PARAYA KARŞI UYARI



Şüpheli durumlarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi’nden bilgi verilmesini isteyen TDP ekipleri, sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerileri besicilere aktardı.

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VİDEO İLE ANLATILDI



Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğine dair sosyal medya üzerinden animasyon bir video yayınladı.



Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan animasyon videoda ise şu ifadelere yer verildi:

"Merhaba. Ben Polis Kemal. Kurban Bayramına yaklaştığımız bu günlerde sizlere sahte paranın nasıl anlaşılacağına dair birkaç ipucu vermek isterim. Emniyet şeridi, tüm banknotlarda kâğıda gömülü olarak yer alır. Banknotu ışığa tuttuğumuz zaman banknot değerini ve ’T’ ile ’L’ harflerini görebiliriz. Filigran, paranın ön yüzünde sol tarafta yer alır. Filigran ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin küçüğüyle kupür değerini gösteren sayılardan oluşur. Banknotu ışığa tuttuğumuzda her iki yüzden de görebiliriz. Holografik şerit folyo, banknotların sağ ön yüzünde bulunur ve tasarımla uyumlu çeşitli görsel motifler yer alır. Holografik şerit folyo da TL ve paranın kupür değeri yer alır. Banknotu hareket ettirdiğimizde parlak ve renkli yansımalar olduğunu görebiliriz. Gizli görüntü, portrenin sağ alt tarafında yedigen bir şeklin içinde bulunur ve banknota yatay göz hizasında bakıldığında kupür değerini gösteren bu gizli görüntüyü görebiliriz. Renk değiştiren şerit, banknotların arka yüzünde yer alır. Renk değiştiren şeritte TL ve paranın kupür değeri yer alır. Banknot hareket ettirildikçe yarı şeffaf sarı yansıma verir. Kabartma baskı ise banknotların ön yüzünde Atatürk portresiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ibaresi gibi bazı bölümlerde bulunur."

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FOTOĞRAF 9 ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, Kurban Bayramı'nda hastanelere müracaat eden vakalar arasında kurbanlıklarını kendi kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasapların yanında bunlardan daha hayati ve göz önünde olmayan bir grup daha olduğuna vurgu yaptı.<br><br> Bilhassa diş sorunları yaşayan, çiğneme gücü azalan ve yutma refleksleri zayıflayan yaşlıların, büyük parçalar halindeki etleri yerken yemek borusunun tıkanması gibi durumlarla karşı karşıya kaldığını belirten Doç. Dr. Avcı, uyarılarda bulundu.<br><br> Özellikle küçük kemik parçalarının bulunduğu etlerin yemek borusunu tıkamasıyla ölümcül bir risk yaratacağının altını çizen Doç. Dr. Avcı, şöyle devam etti:<br>. \"Yaşlı hastalar, diş problemlerinin yanı sıra çiğneme gücü azalmış olmasından dolayı özellikle büyük parça etleri yutmakta çok büyük güçlük çekiyor. Bu et parçaları yemek borusunun başlangıcında takılıp, kalıyor. Aynı bölgede nefes borusu da başladığı için bu hastalarda nefes darlığı ve yutma güçlüğü görülüyor. Bu noktada en önemli şeylerden biri etin içinde kemik olup olmadığıdır. Yemek borusunun yaralanması durumunda 'mediastinit' dediğimiz hayati organların bulunduğu boşluğun enfeksiyonu geliştiği zaman maalesef ki ölüm oranı çok yükselmektedir. Kurban Bayramı süresince yemek borusunda yaşanan tıkanıklıkların büyük çoğunluğu et kaynaklı vakalar. Bu vakalar genellikle yaşlı hastalar oldukları için aile bireylerince göz önünde oluyorlar. Bu gibi gıdaları tüketenlerin daha küçük parçalar halinde, daha kesici ve ezici dişleri kullanarak uzun süre çiğnedikten sonra yutmaları önemlidir. Hastalarda oluşabilecek ani yutma güçlüğü, tükürüğünü yutamadığından dolayı ağzından tükürük gelmesi problemi veya eş zamanlı oluşabilecek nefes darlığı durumlarında yemek borusundaki tıkanmalar her zaman akla gelmelidir.\" Hastaların yaşlı olmasının yanında kalp ve tansiyon gibi hastalıkların eşlik etmesinin yabancı cisimlerinin çıkarılması konusunda riskleri artırdığına işaret eden Doç. Dr. Avcı, \"Parmakla yapılan müdahalelerde o bölgedeki büyük bir yabancı cismin yer değiştirerek solunum yollarını tıkama riski var. Dolayısıyla ani diyafram refleksi ile akciğer içindeki basıncı artırarak yabancı cismin dışarı atılmasını sağlayacak refleksler, bu yabancı cisimlerin hem büyük olmaları hem de yemek borusunda olmasından dolayı çok fazla işe yaramayacaktır. Mümkünse en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ederiz. Hastanede narkoz gerektirmeden endoskopik müdahaleyle ya da genel anestezi ile narkoz altında bu yabancı cisimler rahatlıkla çıkarılabilmektedir\" diye konuştu.. Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan et uyarısı: Sakın öyle yemeyin Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nden Doç. Dr. Alper Avcı, Kurban Bayramı'nda çiğneme gücü düşen ve yutma refleksleri azalan yaşlıların, büyük parça etleri yutmak isterken yemek borusunda tıkanmaların yaşandığını dile getirdi. Doç. Dr. Avcı, "Bu noktada en önemli şeylerden biri etin içinde kemik olup olmadığıdır. Yemek borusunun yaralanması durumunda 'mediastinit' dediğimiz hayati organların bulunduğu boşluğun enfeksiyonu geliştiği zaman ölüm oranı maalesef ki çok yükselmektedir" şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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