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ERZİNCAN

Hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı bilgilendiriliyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Erzincan’da kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan satıcılar, sahte para, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlara karşı polis ekiplerince bilgilendiriliyor.

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Haber Merkezi İHA
Hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı bilgilendiriliyor
Hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı bilgilendiriliyor.

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince kurban satıcılarını dolandırıcılığa karşı uyarıyor. TDP ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesi Erzincan-Sivas yolu üzerinde bulunan kurban pazarında hayvan yetiştiricileri ile kurbanlık almak isteyen vatandaşları sahteciliğe karşı broşür dağıtarak bilgilendiriyor. Özellikle sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler ayrıca şüphelendikleri araçların plakalarını almaları, ücretini almadan hayvanları teslim etmemeleri gibi uyarılarda bulunuyor.

SAHTE PARAYA KARŞI UYARI


Şüpheli durumlarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi’nden bilgi verilmesini isteyen TDP ekipleri, sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerileri besicilere aktardı.

VİDEO İLE ANLATILDI


Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğine dair sosyal medya üzerinden animasyon bir video yayınladı.


Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan animasyon videoda ise şu ifadelere yer verildi:
"Merhaba. Ben Polis Kemal. Kurban Bayramına yaklaştığımız bu günlerde sizlere sahte paranın nasıl anlaşılacağına dair birkaç ipucu vermek isterim. Emniyet şeridi, tüm banknotlarda kâğıda gömülü olarak yer alır. Banknotu ışığa tuttuğumuz zaman banknot değerini ve ’T’ ile ’L’ harflerini görebiliriz. Filigran, paranın ön yüzünde sol tarafta yer alır. Filigran ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin küçüğüyle kupür değerini gösteren sayılardan oluşur. Banknotu ışığa tuttuğumuzda her iki yüzden de görebiliriz. Holografik şerit folyo, banknotların sağ ön yüzünde bulunur ve tasarımla uyumlu çeşitli görsel motifler yer alır. Holografik şerit folyo da TL ve paranın kupür değeri yer alır. Banknotu hareket ettirdiğimizde parlak ve renkli yansımalar olduğunu görebiliriz. Gizli görüntü, portrenin sağ alt tarafında yedigen bir şeklin içinde bulunur ve banknota yatay göz hizasında bakıldığında kupür değerini gösteren bu gizli görüntüyü görebiliriz. Renk değiştiren şerit, banknotların arka yüzünde yer alır. Renk değiştiren şeritte TL ve paranın kupür değeri yer alır. Banknot hareket ettirildikçe yarı şeffaf sarı yansıma verir. Kabartma baskı ise banknotların ön yüzünde Atatürk portresiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ibaresi gibi bazı bölümlerde bulunur."

Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan et uyarısı: Sakın öyle yemeyin
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ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, Kurban Bayramı'nda hastanelere müracaat eden vakalar arasında kurbanlıklarını kendi kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasapların yanında bunlardan daha hayati ve göz önünde olmayan bir grup daha olduğuna vurgu yaptı.<br><br>
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Bilhassa diş sorunları yaşayan, çiğneme gücü azalan ve yutma refleksleri zayıflayan yaşlıların, büyük parçalar halindeki etleri yerken yemek borusunun tıkanması gibi durumlarla karşı karşıya kaldığını belirten Doç. Dr. Avcı, uyarılarda bulundu.<br><br>
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Özellikle küçük kemik parçalarının bulunduğu etlerin yemek borusunu tıkamasıyla ölümcül bir risk yaratacağının altını çizen Doç. Dr. Avcı, şöyle devam etti:<br>.
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\"Yaşlı hastalar, diş problemlerinin yanı sıra çiğneme gücü azalmış olmasından dolayı özellikle büyük parça etleri yutmakta çok büyük güçlük çekiyor. Bu et parçaları yemek borusunun başlangıcında takılıp, kalıyor. Aynı bölgede nefes borusu da başladığı için bu hastalarda nefes darlığı ve yutma güçlüğü görülüyor.
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Bu noktada en önemli şeylerden biri etin içinde kemik olup olmadığıdır. Yemek borusunun yaralanması durumunda 'mediastinit' dediğimiz hayati organların bulunduğu boşluğun enfeksiyonu geliştiği zaman maalesef ki ölüm oranı çok yükselmektedir.
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Kurban Bayramı süresince yemek borusunda yaşanan tıkanıklıkların büyük çoğunluğu et kaynaklı vakalar. Bu vakalar genellikle yaşlı hastalar oldukları için aile bireylerince göz önünde oluyorlar. Bu gibi gıdaları tüketenlerin daha küçük parçalar halinde, daha kesici ve ezici dişleri kullanarak uzun süre çiğnedikten sonra yutmaları önemlidir. Hastalarda oluşabilecek ani yutma güçlüğü, tükürüğünü yutamadığından dolayı ağzından tükürük gelmesi problemi veya eş zamanlı oluşabilecek nefes darlığı durumlarında yemek borusundaki tıkanmalar her zaman akla gelmelidir.\"
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Hastaların yaşlı olmasının yanında kalp ve tansiyon gibi hastalıkların eşlik etmesinin yabancı cisimlerinin çıkarılması konusunda riskleri artırdığına işaret eden Doç. Dr. Avcı, \"Parmakla yapılan müdahalelerde o bölgedeki büyük bir yabancı cismin yer değiştirerek solunum yollarını tıkama riski var.
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Dolayısıyla ani diyafram refleksi ile akciğer içindeki basıncı artırarak yabancı cismin dışarı atılmasını sağlayacak refleksler, bu yabancı cisimlerin hem büyük olmaları hem de yemek borusunda olmasından dolayı çok fazla işe yaramayacaktır.
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Mümkünse en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ederiz. Hastanede narkoz gerektirmeden endoskopik müdahaleyle ya da genel anestezi ile narkoz altında bu yabancı cisimler rahatlıkla çıkarılabilmektedir\" diye konuştu..
Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan et uyarısı: Sakın öyle yemeyin
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nden Doç. Dr. Alper Avcı, Kurban Bayramı'nda çiğneme gücü düşen ve yutma refleksleri azalan yaşlıların, büyük parça etleri yutmak isterken yemek borusunda tıkanmaların yaşandığını dile getirdi. Doç. Dr. Avcı, "Bu noktada en önemli şeylerden biri etin içinde kemik olup olmadığıdır. Yemek borusunun yaralanması durumunda 'mediastinit' dediğimiz hayati organların bulunduğu boşluğun enfeksiyonu geliştiği zaman ölüm oranı maalesef ki çok yükselmektedir" şeklinde konuştu.

İl il Kurban Bayramı namazı saatleri
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Bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günü kılınacak olan bayram namazının saatleri il il belli oldu.
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il bayram namazı saatleri şöyle:
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Adana 06.00, <br>Adıyaman 05.46,<br>Afyonkarahisar 06.15,
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Ağrı 05.22, <br>Aksaray 06.02, <br>Amasya 05.49,
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Ankara 06.03, <br>Antalya 06.18, <br>Ardahan 05.20,
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Artvin 05.24, <br>Aydın 06.28,<br>Balıkesir 06.23,
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Bartın 06.00,<br>Batman 05.34, <br>Bayburt 05.32,
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Bilecik 06.14,<br>Bingöl 05.35, <br>Bitlis 05.29,
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Bolu 06.06, <br>Burdur 06.18,<br>Bursa 06.17,
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Çanakkale 06.28,<br>Çankırı 05.58, <br>Çorum 05.53,
Title
Denizli 06.23,<br>Diyarbakır 05.38,<br>Düzce 06.07,
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Edirne 06.23, <br>Elazığ 05.40, <br>Erzincan 05.36,
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Erzurum 05.29,<br>Eskişehir 06.12, <br>Gaziantep 05.51,
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Giresun 05.38, <br>Gümüşhane 05.35, <br>Hakkari 05.25,
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Hatay 05.58, <br>Iğdır 05.18, <br>Isparta 06.17,
Title
İstanbul 06.15, <br>İzmir 06.29, <br>Kahramanmaraş 05.52,
Title
Karabük 06.00, <br>Karaman 06.08,<br>Kars 05.20,
Title
Kastamonu 05.55,<br>Kayseri 05.55, <br>Kilis 05.53,
Title
Kırıkkale 06.00, <br>Kırklareli 06.21,<br>Kırşehir 05.59,
Title
Kocaeli 06.12, <br>Konya 06.09, <br>Kütahya 06.15,
Title
Malatya 05.45,<br>Manisa 06.27, <br>Mardin 05.37,
Title
Mersin 06.03, <br>Muğla 06.27, <br>Muş 05.31,
Title
Nevşehir 05.58, <br>Niğde 06.00, <br>Ordu 05.40,
Title
Osmaniye 05.56, <br>Rize 05.29, <br>Sakarya 06.10,
Title
Samsun 05.45,<br>Siirt 05.31, <br>Sinop 05.48,
Title
Sivas 05.46, <br>Şanlıurfa 05.45, <br>Şırnak 05.30,
Title
Tekirdağ 06.21, <br>Tokat 05.47, <br>Trabzon 05.33,
Title
Tunceli 05.38,<br>Uşak 06.19, <br>Van 05.24,
Title
Yalova 06.15, <br>Yozgat 05.55, <br>Zonguldak 06.03.\"
Title
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.11, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.42, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.40, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.50'de kılınacak.<br><br>
İl il Kurban Bayramı namazı saatleri
Bayram namazı saatleri belli oldu. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahında kılınacak olan bayram namazı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri...


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