Hayvanları Koruma Kanunu Meclis'te kabul edildi

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

CANLI STATÜSÜ VERİLECEK

18 maddelik teklife göre, hayvanlar mal statüsünden çıkarılarak, canlı statüsüne getirilecek. Eşya statüsünden çıkarılan hayvanların, “süs” olarak değerlendirilmesi etik olmadığı gerekçesiyle kanunda yer alan “süs” ibareleri çıkarılacak. “Sahipli” ve “sahipsiz” hayvan ayrımı ortadan kaldırılacak.

HAYVANLARA DİJİTAL KİMLİK

Sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrolsüz artışının önlenmesi amacıyla kedi ve köpek sahiplerine, dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek. Ayrıca ev hayvanlarını terk edenlere, hayvan başına 2 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bütün ev hayvanlarının, sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilmesi yasaklanacak.

PETSHOPLARDA SATIŞ YOK

Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek. Düzenleme uyarınca, petshoplarda kedi ve köpeklere ilişkin katalog ve benzeri görsel bilgiler bulunacak. Kişiler, bunlardan seçtikleri kedi ve köpekleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nca izin verilen üretim yerlerinden teslim alabilecek. Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacak. Mevcut işletmeler, eksilen hayvan sayısını artıramayacak, üretim yapamayacak.

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KARA VE SU SİRKLERİ YASAKLANACAK

Belediyelere bütçe ayırmaları zorunluluğu getiriliyor. Buna göre, hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında bütçe ayıracak. Sahipsiz hayvanları kısırlaştırılması bakanlık kontrolünde belediyeler tarafından yapılacak. Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacak.

KORUMA GÖREVLİSİNE CEZA KATLANACAK

Teklifle, öldürme ve işkence gibi eylemler suç sayılacak ve bu suçlar ceza kanuna girecek. Teklifte öngörülen bazı suçlar ve hapis cezaları şöyle: Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar, bir hayvan neslini yok eden kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunanlara, eziyet ve işkence edenlere 6 aydan 3 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suçların birden fazla karşı hayvana karşı işlenmesi durumunda ise verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Yine bu suçların, veteriner, hayvan koruma gönüllüsü gibi hayvanların korunması ve gözetimi noktasında daha hassas olmaları beklenen kişilerce işlenmesi durumunda da verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

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Pitbull parka giremeyecek

Hayvanat bahçeleri sıkı denetime tabi tutulacak. Yeni bir doğal yaşam alanı oluşturulacak. Pitbull, Japanese Tosa, Doga Argentino, Fila Brasilerio kanunda tehlikeli hayvan olarak geçecek. Bu hayvanlar kısırlaştırılacak, ülkeye girişi, alımı ve satımı yasaklanacak. Tehlike arz eden hayvanlar kısırlaştırılıp kayıt altına alınsalar dahi, ağızlık ve tasmasız dolaştırılamayacak. Halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulmayacak. Bu yasaklara uymayanlara 11 bin idari para cezası uygulanacak. Yasaklara aykırılığın tekrarı halinde ise hayvanlara el konulacak. Bu hayvanlara sahip olanlar isterlerse hayvanlarını en yakın bakım evine bırakabilecek. Sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası verilecek.