Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'na seçim eleştirisi: Yalan dolan üzerine kurgu yaptın

"Her seçimden önce yaptıkları şey 'Geldik, geliyoruz, bitti, patlattık' oldu. Seçim sabahı yaptıkları da 'Bu milletten bir şey çıkmaz.' Bu milletten her şey olur senden bir şey çıkmaz. Bir zamanlar 'bidon kafalı, göbeğini kaşıyandı' şimdi de depremzedelere hakaretler ediyorlar utanmadan. Ne verdin ki de onlardan istiyorsun? O hakaret edenlere söylüyorum. Ne yaptıysanız gelin şu Toroslar İlçe Teşkilatı hepsini karşılar, çünkü bir şey yapmadınız ki."