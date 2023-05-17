Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'na seçim eleştirisi: Yalan dolan üzerine kurgu yaptın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Toroslar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, seçim sürecinde görev alan teşkilat mensuplarını tebrik etti.
Allah'ın rızasını ve milletin takdirini almak için çalıştıklarını belirten Nebati, "Biz seçimde koşturmaktan yorulmayız. Onun için de sanki 5 yıl hiç seçim yapılmamış gibi 28 Mayıs'a büyük bir heyecanla odaklandık." diye konuştu.
Nebati, Cumhur İttifakı'nın Mecliste çoğunluğu oluşturduğunu anımsatarak, 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tarihi oy oranıyla tekrar seçeceklerini söyledi.
"Türkiye'yi, Türk milletini tanımıyorsun"
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Nebati, şu ifadeleri kullandı:
"Haftalardır mutfaktan çıkmayan, bütün mesajlarını mutfaktan verenin bugün aklına gelmiş, Mustafa Kemal'in fotoğrafının altında 'Onu yapacağız, bunu yapacağız' diyor. Bir aydır seçim kampanyası boyunca neredeydin? Ortakların sana kızacak bak dikkat et. Şimdi mi aklına geldi? Haftalardır öyle bir kampanya yürüttün ki Türkiye'nin gerçekliğinden uzak, dışarıdan bir reçetenin geldiğiyle hareket ettiğin belli. Haftalardır öyle kampanyalar yürüttün ki Türkiye'yi, Türk milletini tanımıyorsun, yalan dolan üzerine kurgu yaptın. O da yetmiyormuş gibi seçim gecesi bile gene yalanlar üzerinden 'Biz seçim sonucunu önde götürüyoruz' diye de ortalığı velveleye verdin. Ama gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir durumu vardır."
"Siyaset sosyal medyada yapılmaz"
Depremzede seçmenlere yönelik hakaretlere tepki gösteren Nebati, şöyle konuştu:
"Önce mutfakta şimdi de masayı yumruklayarak siyaset yapıyor"
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde geldiği noktanın hesabını yaparak konuştuklarını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:
"Bu bir beka meselesidir. Vatanına, devletine, milletine, bayrağına sahip çıkanlarla, dışarıdan gönderilen reçetelerle, 100 yıllık kazanımlarımızı bir anda götürecek hesap kitaplarla hareket edenlerin karşı karşıya geldiği bir seçimdir. Bu seçimde, hesap kitabını da bilmeyenler 'Ben hesap uzmanıyım, hesap kitap adamıyım' diyor ya. Yüzde 1 bile oy toplamayı beceremeyenlere 35 milletvekilini nasıl verdin ya? Ne kadar da iyi, güzel hesap yapıyormuş. Kıs kıs gülüyorlar. 3-5-10 milletvekili hayalini bile kuramadıkları şeyleri aldılar."
Nebati, 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'ne kadar hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.