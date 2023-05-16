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Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na seçim tepkisi: Tabanı olmayan partileri meclise taşıdınız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim sonucuna ilişkin tepki gösterdi. Nebati, "Türkiye'de hiçbir tabanı olmayan küsurat partilerinin 40’a yakın adayını Meclis’e taşıdınız. Bir 'Hesap Uzmanı' olarak, hesaba-kitaba ne derece hakim (!) olduğunuzu da bir kez daha açıkça ortaya koydunuz" dedi.

14:44 . 16/05/2023 Salı
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Bakan Nureddin Nebati- Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Nureddin Nebati- Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Nebati sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na 14 Mayıs eleştirisinde bulundu.


Nebati, paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sana söz baharlar gelecek” diyerek anlaşılan seçmenlerinize değil, ülkemizde hiçbir tabanı olmayan küsürat partilerine söz verip durmuşsunuz.


"40’a yakın adayını Meclis’e taşıdınız"

Toplam oy potansiyeli yüzde 1,5’i dahi bulmayan bu küsurat partilerinin 40’a yakın adayını Meclis’e taşıdınız.


Yeni dönemdeki sandalye sayınızın neredeyse dörtte birine denk gelen bu tablo, bir “Hesap Uzmanı” olarak, hesaba-kitaba ne derece hakim (!) olduğunuzu da bir kez daha açıkça ortaya koymuştur"





CHP yandaşı Enver Aysever çıldırdı: Ekrem ve Mansur Bey maymun oldu zibidi bir poz verdiler
CHP yandaşı Enver Aysever çıldırdı: Ekrem ve Mansur Bey maymun oldu zibidi bir poz verdiler

CHP yandaşı Enver Aysever, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçim gecesi üç kere ekranlara çıkarak açıklama yapmasını eleştirdi. Aysever, ''Ekrem bey ve Mansur bey maymun oldular o gün. İki kere çıktılar sonra zibidi bir poz verdiler. Kim verdirtti. Seçim gecesi iki başkan yardımcısı öyle mahalle kıraathanesindeki gibi olmaz'' diyerek isyan etti. Konuşmasında İstanbul Belediyesi sözcüsünü ve Genel Başkan Yardımcı Tuncay Özkan' de hedef alarak ''Murat Ongun orada değil miydin? Niye buna izin veriyorsun? Tuncay Özkan'ın partiyi kendisi için dizayn etmesine niye izin veriyorsunuz? O gün iki kere adamları çıkarttınız sonra sabah karşımızda gördük İstanbul'da. Bu adamı kim İstanbul'a gönderdi? Kendi gittiyse o da güvenilmez bir adam'' ifadelerini kullandı.




#Nureddin Nebati
#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
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