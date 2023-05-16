Yedili Masa'nın liderleri hemşerilerini bile ikna edemedi

Millet İttifakı liderlerinin ağırlığının olduğu bölgelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti rekor oy aldı.
Türkiye, tüm dünya tarafından yakından takip edilen seçim sürecini tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık ara farkla geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu 2. tur kararını verirken milletvekilliği seçimleri ise Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin galibiyetiyle sonuçlandı.
Millet İttifakı'nın önemli katkı beklediği yerlerden ise çok çarpıcı sonuçlar çıktı. Yedili Masa'nın liderlerinin ağırlığının olduğu bölgelerde AK Parti'nin rekor oy aldığı görülüyor.
Ali Babacan - Ankara Evren/Şereflikoçhisar
Millet İttifakı ortağı DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın doğduğu Ankara'nın Evren ilçesinde ve Şereflikoçhisar ilçesinde AK Parti'ye rekor oy çıktı. Evren ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 63,19; Şereflikoçhisar ilçesinde yüzde 55,66 oy çıktı.Milletvekili seçimlerinde AK Parti yüzde 43,84, CHP ise yüzde 20,17 oy aldı.
Ahmet Davutoğlu - Konya/Taşkent
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya Taşkent'te de AK Parti rekor kırdı. Taşkent ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 66,58 oy aldı.Milletvekili seçimlerinde ise Taşkent'ten AK Parti'ye yüzde 46,50 oy çıktı.
Gültekin Uysal - Afyonkarahisar/İscehisar
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın memleketi Afyon İscehisar'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 75,64 oyla rekor kırdı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 17,10 oranında kaldı. Milletvekili seçimlerinde AK Parti 54,65, CHP ise yüzde 15,25 oy alabildi.
Temel Karamollaoğlu - Sivas/Gürün
Aslen Sivas'ın Gürün ilçesinden olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu Kahramanmaraş'ta doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ın Gürün ilçesinden yüzde 65,92 oy alarak rekor kırdı.
AK Parti yüzde 41,71 CHP ise yüzde 18,32 oy aldı.
Meral Akşener - Kocaeli/İzmit
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in memleketi Kocaeli İzmit'te de AK Parti yüzde 37,57 oy aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 48,90 oy topladı.
Ekrem İmamoğlu - Trabzon/Akçaabat
İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'un Akçabat ilçesinden yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor oy çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 66,39 oy aldı. Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti yüzde 50,53, CHP ise yüzde 16,91 oy aldı.
Mansur Yavaş - Ankara/Beypazarı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesi de yine AK Parti'nin rekor kırdığı ilçelerden birisi.
AK Parti'nin yüzde 35,33 oy aldığı ilçede Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 56,77 oy aldı.