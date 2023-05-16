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Tanju Özcan'dan 'Tweet atacağına Kılıçdaroğlu'nu arasana' diyen takipçisine cevap: Açmıyor ki

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP'ye HDP'nin desteğiyle seçime girdikleri için tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na 'Size yalvarıyorum' diyerek çağrıda bulundu. "Ne olur vakit geçirmeksizin, ‘Geri Kabul’ anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız." şeklinde bir paylaşım yapan Özcan, takipçisinin "Başkanım tweet atacağına arasana adamı" yorumuna, "Açmıyor ki…" yanıtını verdi.

14:26 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Tanju Özcan-Kemal Kılıçdaroğlu

Tanju Özcan-Kemal Kılıçdaroğlu

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesin olmayan geçici sonuçlara göre yüzde 49,51, HDP destekli Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce ise yüzde 0,44 oy aldı.

Tanju Özcan'dan CHP'ye HDP tepkisi: 3 kuruşluk oyunu alacağız diye milyonlarca insanı üzüyorsunuz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimin ikinci tura kalmasının ardından yaptığı paylaşımla CHP'ye tepki gösterdi. Özcan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Artık yeter ABD uşağı HDP nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye, milyonlarca Türk Milliyetçi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz.. Çadır Mahkemelerini kuran, Apo mektubu okutan, Osla da kirli pazarlıklar yapan, 13 milyon sığınmacıyı göndermeyiz diyenlere oy vermeye mahkum ediyorsunuz insanları. Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür, Apo cezaevinden tabutla çıkacak, sığınmacılar derhal gönderilecek demekten çekinmeyelim"

Kılıçdaroğlu'na 'Size yalvarıyorum' diyerek seslendi

Partisinin seçimlere HDP'nin desteğini alarak girmesine tepki gösteren Özcan, daha sonra yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na
'Size yalvarıyorum'
diyerek çağrıda bulundu. Özcan, şu ifadeleri kullandı:
"Ne olur vakit geçirmeksizin, Sevr Antlaşması’ndan sonraki en büyük ihanet belgesi olan ‘Geri Kabul’ anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız.
Ve yine geri kabul anlaşmasından çekilince Avrupa sınırlarını açacağınızı deklare ediniz.
Emin olun yıllardır kanımızı emen sığınmacılardan bir tanesi bile kalmaz. Büyük bir emperyal planı da bozmuş olursunuz. "

Kılıçdaroğlu telefonlarını açmıyor

Özcan, bu paylaşımına "Başkanım tweet atacağına arasana adamı" şeklinde yorum yapan bir takipçine "Açmıyor ki…" yanıtını verdi.


Kılıçdaroğlu'nun öfkeyle çektiği videonun arka planı: CHP 'Erdoğan'ı tebrik et' İYİ Parti 'adaylıktan çekil' baskısı yapınca ortaklarına köpürdü
Kılıçdaroğlu'nun öfkeyle çektiği videonun arka planı: CHP 'Erdoğan'ı tebrik et' İYİ Parti 'adaylıktan çekil' baskısı yapınca ortaklarına köpürdü

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün yapılan seçimlerde, Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin oy fark yedi. Yaşananlar sonrasında hedef tahtasına konan CHP lideri, bugün yayınladığı ve sinirli halleriyle dikkat çektiği videoda, önündeki masayı yumruklayarak, "Buradayım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin nedeninin, CHP içerisinden kendisine gelen "Seçim sonuçlarını bu şekilde kabul et, Erdoğan'ı arayarak tebrik et, genel başkanlıktan istifa et" baskısı olduğu ifade edildi. Siyaset kulislerine göre; Kılıçdaroğlu'na yönelik baskıların bununla da sınırlı kalmadığı, İYİ Parti kanadından da "Adaylıktan çekil" şeklinde tepkilere maruz kaldığı belirtildi.

Yedili Masa liderleri seçimin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Akşener'den ses yok
Yedili Masa liderleri seçimin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Akşener'den ses yok

Seçimin ikinci tura kalmasının ardından Yedili Masa liderlerinin mesajları dikkat çekti. Twitter'dan paylaşımda bulunan Temel Karamollaoğlu, "İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız." dedi. Seçim çalışmalarından bir kareyi paylaşan Gültekin Uysal ise paylaşımına 'Haydi' notunu düştü. Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'na oy isteyerek "15 gün sonra yeni bir ufuk imkanı var. Bir daha düşünün" dedi. Ali Babacan, "Bu yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız" açıklamasında bulundu. HDP'li Mithat Sancar ise "Önümüzdeki dönemde de aynı çizgiyi sürdüreceğiz" diyerek Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerinin vurgusunu yaptı. Millet İttifakı liderleri, Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklarken İYİ Parti'den hiçbir mesaj gelmedi. Geçtiğimiz aylarda 'kumar masası' dediği masayı dağıtan ve geri dönen Meral Akşener, seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmadı.



#Tanju Özcan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
#CHP
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