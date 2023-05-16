Tanju Özcan'dan 'Tweet atacağına Kılıçdaroğlu'nu arasana' diyen takipçisine cevap: Açmıyor ki

Tanju Özcan-Kemal Kılıçdaroğlu
14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesin olmayan geçici sonuçlara göre yüzde 49,51, HDP destekli Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce ise yüzde 0,44 oy aldı.
Tanju Özcan'dan CHP'ye HDP tepkisi: 3 kuruşluk oyunu alacağız diye milyonlarca insanı üzüyorsunuz
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimin ikinci tura kalmasının ardından yaptığı paylaşımla CHP'ye tepki gösterdi. Özcan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
Kılıçdaroğlu'na 'Size yalvarıyorum' diyerek seslendi
Kılıçdaroğlu telefonlarını açmıyor
Özcan, bu paylaşımına "Başkanım tweet atacağına arasana adamı" şeklinde yorum yapan bir takipçine "Açmıyor ki…" yanıtını verdi.