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Seçim

İkinci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu

Dışişleri Bakanlığı yurt dışında ikinci tur oy verme işleminin tarih, saat ve adreslerinin YSK'nın internet sitesi ve temsilciliklerin sosyal medya hesaplarından öğrenilebileceğini duyurdu.

14:16 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.

Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.

Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2. tur seçimler için yurt dışında kurulacak sandıkların bilgileri paylaşıldı.

Açıklamada, 20 Mayıs itibarıyla 73 ülkede, Türkiye'nin 151 temsilciliğince 167 noktada sandık kurulacağı, gümrük kapılarında ise oy kullanma işleminin 20-28 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, oy kullanma işleminin tarih, saat ve adreslerini YSK'nin "ysk.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecek.

#Dışişleri Bakanlığı
#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#YSK
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