İkinci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin İstanbul'da kesin olmayan resmi sonuçları belli oldu. İstanbul'da rakamlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyon 76 bin 295 kişi sandığa gitmedi. Milletvekili seçimlerinde üç bölgede toplam 215 bin 140 geçersiz oy sayıldı. En çok geçersiz oy 88 bin 763 ile İstanbul 3. bölgede sayıldı.