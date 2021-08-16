Gündem HDP AYMden savunma için ek süre istedi
POLİTİKA

HDP AYM'den savunma için ek süre istedi

Kapatma davasında savunma süreci resmen başlayan HDP, savunma için Anayasa Mahkemesi'ne ek süre başvurusu yaptı. Talebin olumlu karşılanması halinde savunma süresi 60 günden 90 güne çıkacak.

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HDP AYMden savunma için ek süre istedi
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Anayasa Mahkemesi (AYM), 21 Haziran'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianameyi kabul etti, süreç resmen başladı. Sputnik'in haberine göre; 843 sayfalık ikinci iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi. 69 partilinin söz ve eylemleri, temelli kapatılması istemindeki 'suçların odağı' olmasına gerekçe olarak gösterildi.

  • İddianame kabul edildikten sonra 9 Temmuz'da HDP'ye 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde resmi olarak iletildi. Ve 60 günlük savunma süreci de başlamış oldu. İnceleme yapılırken savunmanın yazımı da başladı.

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