Gündem HDP binası önünde bekleyen annelere destek Bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR

HDP binası önünde bekleyen annelere destek: Bir aile daha katıldı

Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 13 ailenin bekleyişi 6’ncı gününde devam ediyor. Eyleme Hüsniye Kaya adlı vatandaş da 5 yıl önce 14 yaşındayken Diyarbakır’da kaybolan kızı Mekiye (19) için HDP önündeki oturma eylemine katıldı. 14 ailenin devam ettirdiği eyleme İstanbul ve Ankara’dan gelen gazeteciler, yazarlar ve oyuncular tarafından ziyaret desteği yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemine sanatçılardan destek.
Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemine sanatçılardan destek.

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığı iddia edip bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.

Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı günü HDP önünde oturma eylemine başladı. Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos’tan beri haber alamadıkları oğulları Süleyman (18), Remziye Akkoyun 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad (14), Rauf- Ayşegül Biçer çifti ise 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için oturma eylemi başlattı. 4 Eylül Çarşamba akşamı da Celil- Hadiye Begdaş çifti, 5 Mayıs 2019’dan bu yana kayıp olan oğulları Yusuf (16) için oturma eylemine katıldı.

DHA
HDP önünde bekleyen aileler

KAYIP ASKER VE POLİS AİLELERİ DE EYLEMDE

PKK tarafından kaçırılan polis ve askerlerin aileleri de, bu ailelerin oturma eylemini televizyondan izleyip Malatya, Gaziantep, Mersin ve Mardin’den yola çıkıp kente geldi.

Gaziantep’ten gelen Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevini yapmak için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğulları Müslüm (24) için oturma eylemine başladı.

Mersin’in Anamur ilçesinde gelen Rahime Uymaz, 28 Temmuz 2015’de Diyarbakır’ın Lice ilçesinde eşi ve kızının yanında aracından indirilerek kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eyleminde yer aldı.

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Mardin’in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti de İstanbul’da görevli iken Muş’ta kardeşinin düğününe katılıp konvoyla Derik’e dönerken Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları polis memuru Vedat Kaya (28) için oturma eylemi yapıyor.

İHA
HDP önünde bekleyen aileler

Rize’den Malatya’ya kendisini ziyarete gelirken 17 Eylül 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK’lı teröristlerce aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbeyin Malatya’dan gelen annesi Sadiye Özbey de HDP il binası önünde oturuyor.

Bursa’da otururken eşini 17 Ağustos depreminde kaybeden ve sonrasında Diyarbakır’a taşınan Meryem Savur, 4 yıldır kayıp olan oğlu Fırat’ın (22), Sebiha Balta ise 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat’ın (25) bulunması için HDP önünde bekleyen ailelere katıldı.

Diyarbakır’ın Dokuzçeltik köyünde yaşayan Aysel Koyun, 5 yıl önce oğlu Neşat’ın (22) PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemine başladı.

Dün sabah HDP önünde gelen 2 aile daha oğullarının 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ileri sürerek oturma eylemine katıldı. Güzide Demir oğlu Aziz (20) için, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinden gelen Bedirhan- Necla Çur çifti ise çobanlık yaparken kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Vahit (19) için oturma eylemine başladı.

RAHİME TEYZE, POLİS YEĞENİ İÇİN NÖBETTE

HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül Salı günü başlayan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği 13 ailenin oturma eylemleri, 6’ncı gününde de devam ediyor.

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İHA
HDP önünde bekleyen aileler

Mersin’den Perşembe günü Diyarbakır’a gelen ve polis yeğeni Sedat Yabalak için oturma eylemini sürdüren Rahime Uymaz, ailelerin çocuklarına kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini söyledi. Uymaz, destek çağrısında da bulunarak, şunları söyledi:

"Devam edeceğiz oturmaya, çocuklarımız gelene kadar oturacağız. Son çaremiz bizim burası. 4,5 senedir bekliyoruz biz. Son çaremiz burası, vazgeçmek yok. Bizim çocuklarımızı PKK aldı, buradan çıkacak. Hangi kapıya gidelim başka. Vazgeçmek ve korkmak yok. Allah’a bir can borcumuz var, gittiyse o da gider. Evlatsız yaşamak ne demek, evladının nerde olduğunu bilmeden yaşamak ne demek? Bizim içimizin yangını kimse anlamaz, kimse anlayamaz, ancak içi yanan anneler anlar. Nerede, bizim arkamızda kim var, nerede sivil toplum örgütleri, nerede kadın kuruluşları, nerede? Çağrı yapıyoruz. Maalesef. Altıncı gündeyiz. Destek çıksınlar bizlere sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler.

HDP’DEN ÇIKAN KİŞİ GERGİNLİĞE YOL AÇTI

Bu arada HDP il binasından çıkan kişi, ailelere dönüp, "Satılmışlar" diye bağırınca gerginlik yaşandı. İsmi öğrenilemeyen kişi ile Gaziantep’ten gelip vatani görevini yapmak amacıyla usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğulları Müslüm (24) için oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş arasındaki tartışma, gerginliği tırmandırdı. Polisin müdahale etmesiyle laf atıp hakaret eden kişi gözaltına alındı.

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DHA
HDP önünde bekleyen ailelere saldıran şahıs gözaltına alındı.

EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 14’E YÜKSELDİ

Ailelerin HDP önündeki oturma eylemine Hüsniye Kaya adlı vatandaş da katıldı. Kaya, 5 yıl önce 14 yaşındayken Diyarbakır’da kaybolan kızı Mekiye (19) için HDP önünde oturma eylemine başladı. Hüsniye Kaya, PKK’lı teröristlerce kızına uyuşturucu verilerek Suriye’ye götürüldüğünü arkadaşlarından öğrendiğini söyledi.

DESTEĞE GELDİLER

Bu arada aileler, bugün de İstanbul ve Ankara’dan gelen gazeteci ve yazarlar ile oyuncu Ahmet Yenilmez tarafından ziyaret edildi. Gazeteci- yazarlar ile oyuncu Yenilmez, ailelere karanfil verip desteklerini iletti.

DHA
HDP önünde bekleyen ailelere sanatçılardan yazarlardan destek.

DHA
HDP önünde bekleyen ailelere sanatçılardan yazarlardan destek.

Evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden bir kişi gözaltına alındı
OYNAT 01:39
Evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden bir kişi gözaltına alındı
Çocukları dağa kaçırıldığı için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Biçer ailesi, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi 3 kişinin, eylemlerini sonlandırmaları için uzun namlulu silahla kendileri tehdit ettiklerini söyledi. Eylemlerini sürdüren ailelere hakaret eden bir kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Ahmet Yenilmez'den evlat nöbetindeki annelere destek
OYNAT 00:25
Ahmet Yenilmez'den evlat nöbetindeki annelere destek
Çocuklarının HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki eylemleri 6'ıncı gününde de sürüyor. Annelere bir destek de oyuncu Ahmet Yenilmez'den geldi. Yenilmez, anneleri ziyaret ederek onlara gül verdi.


Ailelerin HDP önündeki eylemi 6’ncı gününde: Tehdit ediliyoruz
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Ailelerin HDP önündeki eylemi 6’ncı gününde: Tehdit ediliyoruz

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