HDP binasında Öcalan'ın fotoğraflarının çıkmasına Karamollaoğlu’dan yorum: Garipsedim

"Şu anda CHP'de 'tek adamcağız' siyaseti işliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'CHP'nin bir kefesinde İyi Parti, diğerinde HDP var. CHP'ye düşen bu iki kefeyi dengede tutarak yarı gizli ittifakı dengelemektir.



Bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor. Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır.' ifadelerini kullandı.

