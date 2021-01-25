HDP binasında Öcalan'ın fotoğraflarının çıkmasına Karamollaoğlu’dan yorum: Garipsedim

HDP'nin İstanbul Esenyurt ilçe binasında temizlik ve ilaçlama hizmeti veren CHP’li belediyenin sosyal medyada paylaştığı video ile HDP'nin ilçe binasını adeta hücre evi ve Kandil’deki gibi kamplara dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı.
Polis, bu görüntülerin ardından operasyon düzenlemiş; 6 saatlik aramada 30 Öcalan posteri, afişler ve PKK yayın organları ele geçirilmişti. Binada en az 4 yıldır da kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilmişti.
"Garipsedim" demekle yetindi
Bu konu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na, soruldu.
- Karamollaoğlu, konu hakkında gazetecilerin yönelttiği soruya "HDP binasında Öcalan'ın fotoğraflarının bulunmasını garipsedim" yanıtını verdi.