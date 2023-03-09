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HDP davasında sözlü savunma tarihinde yeni gelişme

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP kapatma davasında sözlü savunmanın tarihini partinin talebi üzerine erteleme kararı aldı.

12:01 . 9/03/2023 Perşembe
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Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi

Yüksek Mahkeme, HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunmayı 11 Nisan’da yapmasını kararlaştırdı. Daha önce bu tarih 14 Mart’ta kararlaştırmıştı.


Saadet Partisi Sözcüsü ‘HDP özgürlük istiyor’ demişti: Buldan’ın terörist başı Öcalan’a özgürlük vadettiği akıllara geldi
Saadet Partisi Sözcüsü ‘HDP özgürlük istiyor’ demişti: Buldan’ın terörist başı Öcalan’a özgürlük vadettiği akıllara geldi

Krizleriyle gündemden düşmeyen Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. HDP, Kılıçdaroğlu’nu önce tebrik etti ardından parti merkezlerine davet etti. CHP Genel Başkanının ise bu davete olumlu yaklaşarak, ziyareti gerçekleştireceği öğrenildi. Yaşanan gelişmeleri Habertürk’te değerlendiren Saadet Parti Sözcüsü Birol Aydın, Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaret etmemesinin büyük eksiklik olacağını ifade etti. Birol Aydın, “HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Kılıçdaroğlu karar verecektir” dedi. Aydın’ın bu sözleri büyük tepki toplarken, açıklamanın ardından HDP’li Pervin Buldan’ın geçmişteki seçim kampanyalarında destekçilerine seçimi kazanmaları halinde terörist başı bebek katili Öcalan’ın tecritinin kaldırılmasını vadettiği akıllara geldi. Buldan, bir başka konuşmasında ise oy talebinde bulunurken kendisini dinleyenlere, ‘Oyunuzu atacağınız zaman Sayın Öcalan’ı düşünün’ demişti.


#Yüksek Mahkeme
#HDP
#sözlü savunma
2 saat önce
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HDP davasında sözlü savunma tarihinde yeni gelişme
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