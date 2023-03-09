HDP davasında sözlü savunma tarihinde yeni gelişme

Anayasa Mahkemesi
Yüksek Mahkeme, HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunmayı 11 Nisan’da yapmasını kararlaştırdı. Daha önce bu tarih 14 Mart’ta kararlaştırmıştı.
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