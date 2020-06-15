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Gündem HDP Eş Başkanı Sancar "Pençe-Kartal Operasyonu"nun ardından konuştu Bombayla, şiddetle olmaz
POLİTİKA

HDP Eş Başkanı Sancar "Pençe-Kartal Operasyonu"nun ardından konuştu: Bombayla, şiddetle olmaz

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın inlerinin yerle bir edildiği Pençe - Kartal Operasyonu'nun ardından açıklama yapan HDP Eş Başkanı Sancar, "Kürt sorunu bombalarla, tankla, şiddetle çözülmez" diyerek hükümete çağrı yaptı.

Haber Merkezi Diğer
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan (solda) Mithat Sancar (sağda).
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan (solda) Mithat Sancar (sağda).

15 Haziran 2020'nin ilk saatlerinden itibaren düzenlenen Pençe - Kartal Operasyonu'yla Kuzey Irak'taki terör örgütü PKK hedefleri bir bir vuruldu.

Yerli mühimmatla vurduk: Terör yuvaları yerle bir edildi
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Yerli mühimmatla vurduk: Terör yuvaları yerle bir edildi

Pençe-Kartal Operasyonu başladı: Mehmetçik PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor
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Pençe-Kartal Operasyonu başladı: Mehmetçik PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor

Eli kanlı örgütte deprem etkisi yapan bu operasyonun ardından HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu. Sancar özetle şu ifadeleri kullandı:

AA
HDP Eş Başkanı Sancar Hakkari'de konuştu.

Şiddetle çözülmez

İktidara çağrı yapıyoruz. Kürt sorunu bombalarla, tankla, şiddetle çözülmez. Hapisle çözülmez. Bunu deneyen bütün iktidarlar tarihin çöplüğündedir. Atılan her bomba, sıkılan her mermi, bu ülkede yaraları derinleştirir, barışı uzaklaştırır...

Bakan Soylu: Şimdi sana 4 duvar verdik, o duvara daya
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Bakan Soylu: Şimdi sana 4 duvar verdik, o duvara daya

Pençe-Kartal operasyonuna ait ilk görüntüler
OYNAT 01:35
Pençe-Kartal operasyonuna ait ilk görüntüler
Gece yarısı PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe-Kartal Operasyonu'na ait ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaşıldı.

  • Ne olmuştu?
  • HDP eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaptığı konuşmada "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz" dedi.
  • Figen Yüksekdağ.

Yine sırtını PYD'ye yasladı
GÜNDEM
Yine sırtını PYD'ye yasladı

Figen Yüksekdağ'dan bir skandal daha
OYNAT 01:44
Figen Yüksekdağ'dan bir skandal daha
HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, 7 Haziran sonrası yapmış olduğu 'sırtımızı örgütlere dayıyoruz' açıklamasını yineledi. Skandal açıklamasını savunan Yüksekdağ işi biraz daha ileri götürerek devlete de sırtını PYD'ye yaslamayı teklif etti.


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