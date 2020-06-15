HDP Eş Başkanı Sancar "Pençe-Kartal Operasyonu"nun ardından konuştu: Bombayla, şiddetle olmaz
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın inlerinin yerle bir edildiği Pençe - Kartal Operasyonu'nun ardından açıklama yapan HDP Eş Başkanı Sancar, "Kürt sorunu bombalarla, tankla, şiddetle çözülmez" diyerek hükümete çağrı yaptı.
15 Haziran 2020'nin ilk saatlerinden itibaren düzenlenen Pençe - Kartal Operasyonu'yla Kuzey Irak'taki terör örgütü PKK hedefleri bir bir vuruldu.
Eli kanlı örgütte deprem etkisi yapan bu operasyonun ardından HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu. Sancar özetle şu ifadeleri kullandı:
Şiddetle çözülmez
İktidara çağrı yapıyoruz. Kürt sorunu bombalarla, tankla, şiddetle çözülmez. Hapisle çözülmez. Bunu deneyen bütün iktidarlar tarihin çöplüğündedir. Atılan her bomba, sıkılan her mermi, bu ülkede yaraları derinleştirir, barışı uzaklaştırır...