HDP Eş Başkanı Sancar "Pençe-Kartal Operasyonu"nun ardından konuştu: Bombayla, şiddetle olmaz

15 Haziran 2020'nin ilk saatlerinden itibaren düzenlenen Pençe - Kartal Operasyonu'yla Kuzey Irak'taki terör örgütü PKK hedefleri bir bir vuruldu.

GÜNDEM Yerli mühimmatla vurduk: Terör yuvaları yerle bir edildi

GÜNDEM Pençe-Kartal Operasyonu başladı: Mehmetçik PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor

Eli kanlı örgütte deprem etkisi yapan bu operasyonun ardından HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu. Sancar özetle şu ifadeleri kullandı:

AA HDP Eş Başkanı Sancar Hakkari'de konuştu.

Şiddetle çözülmez

İktidara çağrı yapıyoruz. Kürt sorunu bombalarla, tankla, şiddetle çözülmez. Hapisle çözülmez. Bunu deneyen bütün iktidarlar tarihin çöplüğündedir. Atılan her bomba, sıkılan her mermi, bu ülkede yaraları derinleştirir, barışı uzaklaştırır...

GÜNDEM Bakan Soylu: Şimdi sana 4 duvar verdik, o duvara daya

OYNAT 01:35 Pençe-Kartal operasyonuna ait ilk görüntüler Gece yarısı PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe-Kartal Operasyonu'na ait ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaşıldı. BiP'te paylaş

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Ne olmuştu?

HDP eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaptığı konuşmada "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz" dedi.

Figen Yüksekdağ.

GÜNDEM Yine sırtını PYD'ye yasladı