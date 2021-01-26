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POLİTİKA

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yeni skandallar ortaya çıktı : PKK'ya ait eğitim notları bulundu

HDP'nin İstanbul Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve PKK paçavraları ortaya çıkmıştı. El konulan belgeler arasında PKK'lıların ailelerinin adresleri çıktı. Dijital belgelerde ise terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu. Yine eylem yapan sözde özel kuvvetlerin fotoğrafları da ele geçirildi.

Haber Merkezi Diğer
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı.
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı.

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda, PKK terör örgütüne ait afişler ve posterler bulunması üzerine 24 Ocak'ta operasyon başlatılmıştı. Operasyonda binadaki bilgisayarlara, harddisklere el konulmuştu. İlçe başkanlığında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve örgüt üyelerinin posterlerinin yanı sıra çok sayıda dijital veri ele geçirilmişti.

PKK'lı ailelerin adresleri çıktı

TRT Haberin haberine göre; Hard disklerin incelemesi sürerken el konulan belgeler arasında PKK'lıların ailelerinin adresleri çıktı. Dijitallerde terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları da bulundu. Yine eylem yapan sözde özel kuvvetlerin fotoğrafları da ele geçirildi.

İYİ Parti HDP'nin Esenyurt ilçe binasında Öcalan ve PKK paçavraları bulunması konusunda 36 saattir sessiz
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İYİ Parti HDP'nin Esenyurt ilçe binasında Öcalan ve PKK paçavraları bulunması konusunda 36 saattir sessiz

HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
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HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' dedi.


İki yönetici gözaltına alındı

İnceleme sonuncu, HDP ilçe başkanlığındaki iki yönetici örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü.

HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı
GÜNDEM
HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı

Diyarbakır'da da PKK ajandası ele geçirilmişti

Esenyurt'taki operasyon HDP-PKK bağını ortaya koyan ilk operasyon değildi. Daha önce de Diyarbakır'da 22 Ekim'de HDP İl Başkanlığı'na operasyon düzenlenmişti. Binada, içinde PKK'lı teröristlerin bilgilerinin yer aldığı bir ajanda bulunmuştu. Ajandada, HDP binası önünde eylem yapan birçok ailenin, PKK tarafından alıkonulan çocuklarının bilgilerinin yer aldığı tespit edilmişti.

Terörle mücadele ekipleri Esenyurt HDP ilçe binasına operasyon düzenledi
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Terörle mücadele ekipleri Esenyurt HDP ilçe binasına operasyon düzenledi

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