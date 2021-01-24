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POLİTİKA

HDP Esenyurt ilçe binasındaki PKK elebaşının posterlerini savundu: Her türlü hukuki işleme başvuracağız

İstanbul HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda koronavirüs nedeniyle dezenfekte çalışması yapıldığı sırada binanın duvarlarında asılı olan terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ortaya çıkmıştı. Terörle mücadele ekipleri gece yarısı binaya operasyon düzenlemişti. HDP İstanbul İl Örgütü yapılan baskını kınayarak bir açıklama yayımladı. İlçe başkanlığı binasının kapısının kırılmasının eleştirildiği açıklamada, "Sayın Öcalan, Kürt sorununda çözümün adresidir" denildi. Ayrıca operasyonla ilgili hukuki işlem başlatılacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP binasındaki Öcalan posterleri böyle görüntülendi.
HDP binasındaki Öcalan posterleri böyle görüntülendi.

İstanbul'da Esenyurt Belediyesi, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda koronavirüs nedeniyle dezenfekte çalışması yapmıştı. Çalışma sırasında çekilen fotoğraflarda terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte terörle mücadele ekipleri ilçe binasında gece yarısı operasyon düzenledi.

PKK paçavraları ele geçirildi

Yapılan aramalarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, bin adet afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulundu.

Tutuklanan HDP İlçe Başkanının, PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı​
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Tutuklanan HDP İlçe Başkanının, PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı​
Kahramanmaraş'ta, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler'in (33), PKK'nın dağ kadrosunda 'Hacı' kod adıyla silahlı faaliyette bulunduğu belirlendi. Kızıler'in kırsal bölgede elinde uzun namlulu silahla teröristlerle birlikte poz verdiği fotoğrafı ortaya çıktı.


  • İncelemelerde binanın elektriğini 4 yıldır kaçak kullandıkları da ortaya çıkan HDP'de, İstanbul il örgütü konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Kapıyı koçbaşı ile kırmışlar"

Yapılan operasyonu kabul etmiyoruz diyen HDP İstanbul İl Örgütü, "Parti binamızın kapısı koçbaşı ile kırılmış, ilçe eş başkanlarımız Dilan Kılıç ve Ercan Sağlam gözaltına alınmıştır. Yapılanları en sert biçimde kınıyor ve gerekli her türlü hukuki işleme başvuracağımızı bildiriyoruz." denildi.

  • Bölücü terör örgütü liderinin Kürt sorununda çözümün tek adresi olduğunu iddia eden HDP İstanbul İl Örgütü, "Sayın Öcalan, Kürt sorununda çözümün adresidir " dedi.

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