Gündem HDP götürüp PKKya verdi
DİYARBAKIR

HDP götürüp PKK’ya verdi

Çocukları kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki eylemi 55. günde de devam etti. Cizre’de yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan oğlu Emrah için oturma eylemine katılan Bilal Avunan şöyle konuştu: Oğlumun bulunması için Ankara’ya gittim orada eski HDP Milletvekili İdris Baluken ile görüştüm. Baluken, HDP’yi aradıktan sonra bana “oğlunu HDP götürmüş ve PKK’ya vermiş” dedi. PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilal Avunan
Bilal Avunan

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, çocuğu dağa kaçırılan bir babaya “Oğlunu HDP götürmüş ve PKK’ya vermiş” itirafı yaptığı ortaya çıktı. Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 55’inci günde de devam etti.

OĞLUMU BANA TESLİM ETSİNLER

2014’te Şırnak’ta yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan oğlu Emrah için oturma eylemini sürdüren Bilal Avunan da HDP’ye tepki gösterdi. Oğlunun kaçırılmasının ardından 4 ay süresince yoğun arayışa girdiğini belirten Avunan şunları kaydetti: “Oğlumun bulunması için Ankara’ya gittim orada eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile görüştüm. Baluken, HDP’yi aradıktan sonra bana ‘oğlunu HDP götürmüş ve PKK’ya vermiş’ dedi. PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür. HDP oğlumu getirsin ve bana teslim etsin.”

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