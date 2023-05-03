HDP ilçe başkanı ve dört kişiye terör gözaltısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Mitingi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bay Bay Kemal HDP ve PKK ne diyorsa onu söylüyor, FETÖ ve gizli açık tetikçileri ne söylüyorsa onu söylüyor. Arada bir kendi fikrini söylediği oluyor onları da hep beraber mizah niyetine izliyor, gülüp geçiyoruz.'' diyerek muhalefet liderini eleştirdi.