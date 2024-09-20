HDP ile 'anayasa' masası kurmuşlardı: HÜDA Par lideri Yapıcıoğlu'nun sözleri üzerinden yaygara koparan CHP'nin özerklik vaadi hafızalarda

"Ben sadece anayasanın ilk 4 maddesini değiştiren bir taslağın söz konusu olduğu bir masada yer almayı nasıl kabul ettiklerini sordum. Akşener istediği kadar inkar etsin, İYİ Partinin yetkili üyelerinden habersiz bir şekilde HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır. Bu anayasa çalışmalarının 64 saat görüntüsü var. Bu anayasa çalışmalarına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, bir kere çıkıp 'Ümit Özdağ sen yalan söylüyorsun.' demedi. Meral Akşener, Erozan için konuşuyor, Kılıçdaroğlu da Erozan için konuşuyor. Ortada iki büyük gazetede ve televizyonlarda yapmış olduğu açıklamalar varken, 'Benim böyle bir anayasa taslağından haberim yok.' diyor. "