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HDP ile 'anayasa' masası kurmuşlardı: HÜDA Par lideri Yapıcıoğlu'nun sözleri üzerinden yaygara koparan CHP'nin özerklik vaadi hafızalarda

HDP ile 'anayasa' masası kurmuşlardı: HÜDA Par lideri Yapıcıoğlu'nun sözleri üzerinden yaygara koparan CHP'nin özerklik vaadi hafızalarda

16:5320/09/2024, الجمعة
G: 20/09/2024, الجمعة
Yeni Şafak
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Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti
Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4'üncü maddesine ilişkin yorumuyla ilgili kirli propaganda yürüten CHP'nin geçmiş yıllarda Türkiye'nin üniter yapısı ve Anayasa'nın değiştirilemez kabul edilemez maddeleri ile ilgili terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP (DEM Parti) ile yürüttüğü pazarlıklar yeniden gündeme geldi. Kemal Kılıçdaroğlu 2014 yılında 'yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğim' diyerek üniter yapıyı değiştirme vaadinde bulunurken, o dönem İYİ Parti içerisinde yer alan Ümit Özdağ da CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ilk 4 maddenin de değiştirilmesini kapsayan ortak anayasa çalışması yaptığını açıklamıştı.

Terör örgütü PKK ile organik bağını kesmeyen DEM Parti (HDP) ile siyasi ittifak çabasını sürdüren CHP'nin başını çektiği muhalefet, HÜDA Par Genel Başkanı
Zekeriya Yapıcıoğlu
’nun anayasanın 4'üncü maddesi ile ilgili yorumu üzerinden son dönemde Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.

Yapıcıoğlu, 12 Eylül’de katıldığı televizyon programında, yeni anayasa tartışmalarını değerlendirirken, Anayasa’da değiştirilemez maddelerin olmaması gerektiğini savunarak,
"Değiştirilemez maddelerin olması hukuk tekniği açısından da siyaseten de doğru değil. Bu gelecek nesillerin iradesine ipotek koymadır"
görüşünü dile getirmişti.

Konuyla ilgili Yeni Şafak'a da konuşan Yapıcıoğlu, Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili açılamasını CHP'nin konuyu bilinçli olarak saptırdığını savunarak
"İstiklal Marşı, bayrak, başkent ve Cumhuriyet'le herhangi bir sorunumuz yok. Bayrağımızdaki hilal İslam'ın sembolüdür. Ezanlarda 'Şehadetleri dinin temeli' denirken, biz bu marştan neden rahatsız olalım ki? 4. madde ise 1980 darbesi sonrası Anayasa'ya eklenmiştir. CHP, Kemalizm maskesi altında aslında Kenanizm (Kenan Evren'in mirası) yapıyor."
açıklamasını yaptı.

Erdoğan: İlk dört maddeyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yok


Tartışmalara son noktayı koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz gün Ankara'da düzenlenen Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'de yaptığı konuşmasında
"Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, derdi de yoktur. Biz mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatla yeni anayasa sürecini yönetmek ve başarıyla neticelendirmek arzusundayız."
ifadelerini kullandı.




Kılıçdaroğlu'ndan PKK kanalında vaat: İlk 3 maddeyi değiştirelim


Yapıcıoğlu'nun açıklamaları üzerinden yaygara koparan CHP'nin geçmişte Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve üniter yapısı da dahil olmak üzere HDP ile çalışmalar yürüttüğü biliniyor.


CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2015 yılında PKK'ya yakın bir kanalda "Anayasayı değiştirelim" demiş, bunun üzerine kendisine yöneltilen "İlk 3 maddeler mesela?" sorusuna da "Tabi, buyurun gelin yapalım" cevabını vermişti.




Kılıçdaroğlu 2014'te, CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda da yaptığı konuşmada
"Hakkari'de 'yerel yönetim özerklik şartını getireceğiz' dedim. CHP Kurultayında yine söylüyorum; CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz"
demişti.




Özdağ HDP ile ortak anayasa çalışmasını ifşa etmişti


O dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekilliği yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını iddia etmişti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki "FETÖ'cü" iddiasının ardından ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ, yaptığı savunmada partisinin HDP, CHP ve Saadet Partisi'yle birlikte ortak bir anayasa çalışması yaptığını söyledi.



Özdağ şunları söylemişti;

  • "İbrahim Kaboğlu'nun başında olduğu ekibin hazırladığını Kılıçdaroğlu söylüyor. İbrahim Kaboğlu kendisi açıklıyor. Ümit Özdağ yalancı, Kaboğlu yalancı, peki Kılıçdaroğlu? Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili Sayın Meral Akşener'in tıbbi tespiti nedir? Kemal Kılıçdaroğlu bu anayasa taslağını "Biz hazırladık" diyor. Anayasa çalışması var. Bunun bir örneğini gösterdi. Bu metni bizzat Kaboğlu'nun kendisinden aldım. Bu çalışma bittiğinde bir örneğinin İYİ Parti adına çalışmaya katılan Ahmet Kamil Erozan'a verildiğini söyledi... Ortada CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin hazırladığı bir taslak var. Kılıçdaroğlu 2 yıl önce açıkladı. Bu kadar açık ve net."


O dönemde Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu da
"Biz Millet ittifak’ını oluşturan partiler olarak anayasa değişikliği çalışması yaptık. Başında İbrahim Kaboğlu vardı. Bizim hazırlığımız Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra başlamayacak. Daha önce başladı zaten. Üç aşağı beş yukarı bir mutabakat metni şu anda elimizde var."
diyerek HDP ile ortak anayasa iddialarını doğrulamıştı.

2021'de İYİ Parti'den istifa eden Özdağ, anayasa taslağını kamuoyu ile paylaşarak İYİ Parti'den bunun hesabını sorduğunu belirterek zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.



"HDP ile anayasa çalışmasının 64 saatlik görüntüsü var"


Özdağ şunları söylemişti;

"Ben sadece anayasanın ilk 4 maddesini değiştiren bir taslağın söz konusu olduğu bir masada yer almayı nasıl kabul ettiklerini sordum. Akşener istediği kadar inkar etsin, İYİ Partinin yetkili üyelerinden habersiz bir şekilde HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır. Bu anayasa çalışmalarının 64 saat görüntüsü var. Bu anayasa çalışmalarına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, bir kere çıkıp 'Ümit Özdağ sen yalan söylüyorsun.' demedi. Meral Akşener, Erozan için konuşuyor, Kılıçdaroğlu da Erozan için konuşuyor. Ortada iki büyük gazetede ve televizyonlarda yapmış olduğu açıklamalar varken, 'Benim böyle bir anayasa taslağından haberim yok.' diyor. "

Kaboğlu da doğruladı


CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun 3 Ekim 2019 tarihinde yaptığı açıklamalar, anayasa çalışmalarıyla ilgili önemli bir itiraf niteliği taşımaktadır. CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında konuşan Kaboğlu, "2018 Ocak ve Nisan aylarında dört parti arasında yürütülen anayasa çalışması doğru bir bilgidir. CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin uzman ve yetkilileri bir araya gelerek ortak noktalar üzerinde bir anayasa raporu hazırladılar." ifadelerini kullanmıştı.


Hande Fırat’ın, "O dönemde İYİ Parti, HDP’nin bu çalışmada yer almasından rahatsızlık duydu mu?" sorusuna ise Kaboğlu, “Bu çalışma yapıldı. Görüşülen konulara gelince, bunları dile getirmek uygun olmaz. Ancak dört partinin temsilcileriyle bir anayasa çalışması yürütüldü,” şeklinde yanıt vermişti.


İnce: İddia değil gerçek


2020 yılında 'Bin günde Memleket Hareketi' programı kapsamında Çankırı’da konuşan Muharrem İnce, gündeme gelen muhalefetin anayasa taslağı ile ilgili
"İddia değil gerçekmiş"
ifadelerini kullanmıştı.

İnce şunları söylemişti;

"Daha önceki konuşmalara baktığımızda bugün görünen şu ki yapılmış bu... O dönemde Cumhurbaşkanı adayıydım ben de yeni öğreniyorum bu tür görüşmeleri. Ama çelişkili açıklamalar yapmak ‘bir yaptık bir yapmadık’ demek doğru değil. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım. Muhalefetin umut olabilmesi için tutarlı, ilkeli bir politika olması gerekir."


Altılı Masa'dan mahkeme koridorlarına: Kılıçdaroğlu'nun salvoları sonrası Akşener harekete geçiyor

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 'ortak aday' vaadiyle kurulan Altılı Masa'nın baş aktörlerinden Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrasında istifa ederek genel başkanlık koltuklarını bırakmak zorunda kalan iki ismin seçim sürecinde kapalı kapılar ardında yaşananlara dair birbirlerine yönelik suçlamaları mahkeme salonuna taşınıyor. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında kendisini ihanetle suçlaması sonrası Akşener'in suç duyurusunda bulunup tazminat davası açmaya hazırlandığı iddia edildi. Peki eski dostlar nasıl düşman kesildi? Altılı Masa'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki 'ihanet' polemiğine uzanan süreçte neler yaşandı?



#HÜDA Par
#Kemal Kılıdaroğlu
#Anayasa
#İYİ Parti
#Ümit Özdağ
#CHP

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