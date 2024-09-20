HDP ile 'anayasa' masası kurmuşlardı: HÜDA Par lideri Yapıcıoğlu'nun sözleri üzerinden yaygara koparan CHP'nin özerklik vaadi hafızalarda

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4'üncü maddesine ilişkin yorumuyla ilgili kirli propaganda yürüten CHP'nin geçmiş yıllarda Türkiye'nin üniter yapısı ve Anayasa'nın değiştirilemez kabul edilemez maddeleri ile ilgili terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP (DEM Parti) ile yürüttüğü pazarlıklar yeniden gündeme geldi. Kemal Kılıçdaroğlu 2014 yılında 'yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğim' diyerek üniter yapıyı değiştirme vaadinde bulunurken, o dönem İYİ Parti içerisinde yer alan Ümit Özdağ da CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ilk 4 maddenin de değiştirilmesini kapsayan ortak anayasa çalışması yaptığını açıklamıştı.
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Yapıcıoğlu'nun açıklamaları üzerinden yaygara koparan CHP'nin geçmişte Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve üniter yapısı da dahil olmak üzere HDP ile çalışmalar yürüttüğü biliniyor.
Özdağ HDP ile ortak anayasa çalışmasını ifşa etmişti
O dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekilliği yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını iddia etmişti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki "FETÖ'cü" iddiasının ardından ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ, yaptığı savunmada partisinin HDP, CHP ve Saadet Partisi'yle birlikte ortak bir anayasa çalışması yaptığını söyledi.
- "İbrahim Kaboğlu'nun başında olduğu ekibin hazırladığını Kılıçdaroğlu söylüyor. İbrahim Kaboğlu kendisi açıklıyor. Ümit Özdağ yalancı, Kaboğlu yalancı, peki Kılıçdaroğlu? Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili Sayın Meral Akşener'in tıbbi tespiti nedir? Kemal Kılıçdaroğlu bu anayasa taslağını "Biz hazırladık" diyor. Anayasa çalışması var. Bunun bir örneğini gösterdi. Bu metni bizzat Kaboğlu'nun kendisinden aldım. Bu çalışma bittiğinde bir örneğinin İYİ Parti adına çalışmaya katılan Ahmet Kamil Erozan'a verildiğini söyledi... Ortada CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin hazırladığı bir taslak var. Kılıçdaroğlu 2 yıl önce açıkladı. Bu kadar açık ve net."
2021'de İYİ Parti'den istifa eden Özdağ, anayasa taslağını kamuoyu ile paylaşarak İYİ Parti'den bunun hesabını sorduğunu belirterek zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.
"HDP ile anayasa çalışmasının 64 saatlik görüntüsü var"
Kaboğlu da doğruladı
CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun 3 Ekim 2019 tarihinde yaptığı açıklamalar, anayasa çalışmalarıyla ilgili önemli bir itiraf niteliği taşımaktadır. CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında konuşan Kaboğlu, "2018 Ocak ve Nisan aylarında dört parti arasında yürütülen anayasa çalışması doğru bir bilgidir. CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin uzman ve yetkilileri bir araya gelerek ortak noktalar üzerinde bir anayasa raporu hazırladılar." ifadelerini kullanmıştı.
Hande Fırat’ın, "O dönemde İYİ Parti, HDP’nin bu çalışmada yer almasından rahatsızlık duydu mu?" sorusuna ise Kaboğlu, “Bu çalışma yapıldı. Görüşülen konulara gelince, bunları dile getirmek uygun olmaz. Ancak dört partinin temsilcileriyle bir anayasa çalışması yürütüldü,” şeklinde yanıt vermişti.