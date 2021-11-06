Gündem HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDPyi savunmuştu
POLİTİKA

HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDP'yi savunmuştu

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyareti sırasında, HDP ile yaptıkları ittifakı eleştiren şehit yakınına küfretti. Skandal sonrası Türkkan'ın geçmiş dönemde HDP'ye arka çıktığı sözler yeniden gündem oldu. Türkkan, TBMM kürsüsünden Türk ordusunu 'işgalci' olarak tanıtan HDP vekili Fatma Kurtulan'a gelen tepkilere, 'Siz komutan mısınız' diyerek tepki göstermişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDPyi savunmuştu
İyi Partili Lütfü Türkkan

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi. Şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İyi Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfürlü konuşması kameralar tarafından kaydedildi.

Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok
GÜNDEM
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok

Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, şehit yakınının 'provokatör' olduğunu ve görüntülere rağmen 'herhangi kötü bir şey söylemediğini' öne sürdü.

Skandal sonrası Türkkan'ın geçmiş dönemde HDP'ye arka çıktığı sözler yeniden gündem oldu.

HDP'YE İLK KEZ ARKA ÇIKMIYOR

11 Aralık 2018 tarihinde, HDP vekili Fatma Kurtulan'ın "Türk Ordusu Afrin'i işgal etmiştir" sözleri TBMM Genel Kurulu'nda büyük tepki çekmişti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'li vekilin skandal ifadelerine "Kahraman ordumuza sataşma var. Kahraman ordumuz işgalci olarak gösterilemez" diyerek yanıt vermişti.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise HDP'ye tepki gösteren BBP'li Destici'ye "Sen komutan mısın?" sözleriyle sataşmış ve HDP vekiline arka çıkmıştı.

'Afrin işgaldir' polemiğinde İyi Partili vekil Destici'yi eleştirdi
GÜNDEM
'Afrin işgaldir' polemiğinde İyi Partili vekil Destici'yi eleştirdi

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
Türkkana suç duyurusu

Türkkan'a suç duyurusu

İYİ Partililerin küfrettiği şehit yakınından ilk açıklama.
İstanbul sise teslim

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HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDPyi savunmuştu

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bizim milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler. Çünkü geçmişten bu yana sözü edilen yabancı asker sözcüğü geçmişteki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey" dedi. Kılıçdaroğlu'nun tezkereye ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzere İnce, "Biz ilkeli bir siyasetten yanayız. Diyarbakır'a gidip özerklik konuşup, Trabzon'a gidip şehit babası, İzmir'de Atatürk'çü, Yozgat'ta Kandil bombacısı olamayız" diye konuştu.
Geçen hafta 'Burası Kürdistan' diyene ses çıkaramayan İyi Partililer bugün şehit ağabeyine küfretti
Gündem

Geçen hafta 'Burası Kürdistan' diyene ses çıkaramayan İyi Partililer bugün şehit ağabeyine küfretti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz hafta Siirt'te gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, "Burası Kürdistan'dır" diyen kişiye sessiz kalmıştı. Aynı heyet, bugün Bingöl'de kendilerine tepki gösteren şehit yakınına ise küfrederek yanıt verdi. Skandalın mimarı İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kamera kayıtlarına rağmen 'küfretmediğini' savunması ve son bir hafta içinde yurdun çeşitli yerlerinde, partililer tarafından vatandaşlara uygulanan muamele, tartışmaları da beraberinde getirdi.

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