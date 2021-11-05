HDP kapatılma istemiyle açılan davada AYM'ye savunma sundu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine açılan davada ön savunmanın hazırlanmasının ardından bazı partililer ve avukatlar, HDP'nin yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesine teslim etti. HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, ön savunma dosyasını Anayasa Mahkemesine verdikten sonra çıkışta basın açıklaması yaptı.

Dede, 173 sayfalık bir ön savunma hazırladıklarını ve Yüksek Mahkemeye sunduklarını belirtti. Yarın parti genel merkezinde buna ilişkin bir basın açıklaması düzenleyeceklerini bildiren Dede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede eksiklikler bulunduğunu öne sürdü.

Süreç nasıl işleyecek

Ön savunmanın Anayasa Mahkemesine verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

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Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 üyenin 10'unun oy çokluğuyla karar verilebilecek

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek. Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetimcisi olamayacak.

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Ek süre istemişti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran'da HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine dava açmış, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da 21 Haziran'da iddianamenin kabulüne oy birliğiyle karar vermişti. Bunun ardından Yüksek Mahkemeye ön savunmasını göndermesi gereken HDP, Anayasa Mahkemesine başvurmuş ve ek süre istemişti. Anayasa Mahkemesi de 2 Eylül'de partiye 60 günlük süre tanınmıştı.

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