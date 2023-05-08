HDP mitinginde Demirtaş'ın ses kaydı dinletildi: "1 oy HDP'ye 1 oy Kemal Kılıçdaroğlu’na" diyerek oy istedi

Bursa'da düzenlenen HDP mitinginde sahneye çıkan Başak Demirtaş, dün görüştüğü eşi Selahattin Demirtaş’ın ses kaydını dinletti. Dinletilen ses kaydı Yedili Masa'nın kirli işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi.Ses kaydında Kılıçdaroğlu ile iş birliğini açık şekilde ilan eden Demirtaş, “Tarihi seçim için artık sayılı gün saatler kaldı. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Bunun için 14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da kullanın. 1 oy HDP'ye, 1 oy Kemal Kılıçdaroğlu’na” dedi.