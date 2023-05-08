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HDP mitinginde Demirtaş'ın ses kaydı dinletildi: "1 oy HDP'ye 1 oy Kemal Kılıçdaroğlu’na" diyerek oy istedi

Bursa'da HDP mitinginde Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın ses kaydı dinletildi. Dinletilen ses kaydında özgürlük hayalleri kuran Demirtaş, "Sandığa gidin bir oy HDP'ye bir oy da Kemal Kılıçdaroğlu'na verin" diyerek, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi. Demirtaş'ın bu sözleri Yedili Masa'nın kirli işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

15:06 . 8/05/2023 Pazartesi
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Demirtaş ses kaydı ile Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Demirtaş ses kaydı ile Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Bursa'da düzenlenen HDP mitinginde sahneye çıkan Başak Demirtaş, dün görüştüğü eşi Selahattin Demirtaş’ın ses kaydını dinletti. Dinletilen ses kaydı Yedili Masa'nın kirli işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi.Ses kaydında Kılıçdaroğlu ile iş birliğini açık şekilde ilan eden Demirtaş, “Tarihi seçim için artık sayılı gün saatler kaldı. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Bunun için 14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da kullanın. 1 oy HDP'ye, 1 oy Kemal Kılıçdaroğlu’na” dedi.


Başak Demirtaş dinlettiği ses kaydı sonrası, “14 Mayıs’tan sonra Selahattin ve bütün tutsak arkadaşlarımız, rehin tutulan bütün tutsak arkadaşlarımız tez zamanda özgürlüğüne kavuşacak” diye konuştu.





#ses kaydı
#HDP
#miting
#Selahattin Demirtaş
#Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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