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POLİTİKA

HDP, PKK'nın 'kimyasal silah' iftirasını sokağa taşıyor: Halepçe katliamı fotoğrafıyla kirli provokasyon

HDP, terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik 'kimyasal silah' iftirasını sokağa taşımaya hazırlanıyor. Silopi ve İstanbul'da yapacakları gösteriye ilişkin sosyal medya hesaplarından bir gönderi paylaşan HDP, Saddam Hüseyin'in kimyasal silah kullandığı Halepçe katliamında çekilen fotoğrafa yer vererek yeni bir provokasyona imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP, PKKnın kimyasal silah iftirasını sokağa taşıyor: Halepçe katliamı fotoğrafıyla kirli provokasyon
​HDP PKK'nın 'kimyasal silah' iftirasını sokağa taşıyor: Halepçe katliamı fotoğrafıyla kirli provokasyon.

Terör örgütü PKK'nın TSK'ya yönelik 'kimyasal silah kullandı' iftirasına Meclis'teki uzantısı HDP'den destek geldi.

Alçak iftirayı sokaklara taşımaya hazırlanan HDP, sosyal medya hesaplarından "Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur. Yarın saat 13:00'te Silopi'de, 15:00'te İstanbul Taksim'de yapacağımız açıklamaya tüm halkımızı davet ediyoruz." paylaşımında bulundu.

HALEPÇE KATLİAMININ FOTOĞRAFINI KULLANDILAR

HDP, paylaşımında Irak'ta Saddam Hüseyin'in kimyasal silah kullandığı Halepçe katliamında çekilen fotoğrafa yer vererek yeni bir provokasyona imza attı.

HALEPÇE KATLİAMI

Sivilleri hedef alan en büyük kimyasal saldırı olarak tanımlanan Halepçe katliamı tam 33 yıl önce, 16 Mart 1988 sabahı yaşandı. Irak savaş uçakları ve topçularının, Kuzey Irak'taki Kürt kasabası Halepçe'ye hardal gazı ve ölümcül sinir gazı sarin ile yaptığı kimyasal saldırı binlerce insanın ölümüne neden oldu.

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